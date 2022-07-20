Les pâtes à la puttanesca, un nom accrocheur pour faire le plein de saveurs !

Si vous parlez italien, vous aurez deviné la signification grotesque de cette spécialité italienne… «pâte à la putin». Ne vous sentez pas offensé, elles sont très bonnes ces pâtes à la puttanesca !
Le nom de ce cette spécialité italienne surprend… mais régale aussi énormément ! Cette recette à base d'anchois, d'olives, de câpres et d'une délicieuse sauce tomate est originaire de Naples.
Un drôle de nom pour une recette, n'est-ce pas ? La légende raconte que ce plat tire son nom d'un propriétaire de bordel qui servait cette recette italienne à ses clients. Original non ?
Pour changer des pâtes au pesto de basilic ou des pâtes à la carbonara, testez cette recette des spaghetti à la puttanesca.
Alors cap sur l'Italie, en cuisine, c'est vous le chef !
Recette Pâtes à la puttanesca
Ingrédients
- 400 g de pâtes (traditionnellement des spaghetti)
- 2 gousses d'ail
- 400 g de anchois hachés
- 600 g de tomates concassées (ou une sauce tomate italienne Mutti)
- 150 g de olives noires dénoyautées
- 2 c. à soupe de câpres
- 1 piment rouge
- 1 petite botte de persil
- parmesan râpé
- huile d'olive
- sel
- poivre
Préparation
1
La recette des pâtes à la puttanesca, c'est parti ! Commencez par faire bouillir une casserole d'eau salée.
2
Épluchez les gousses d'ail et coupez-les finement. Coupez le piment en lamelles.
3
Dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive, faites cuire à feu moyen l'ail et le piment.
4
Ajoutez les anchois. Continuez de faire cuire 2 minutes à feu moyen la préparation avec les anchois. Ajoutez de l'huile d'olive si besoin.
5
Versez les tomates concassées et faites mijoter doucement quelques minutes.
6
Ajoutez les derniers ingrédients : les olives noires dénoyautées et les câpres. Laissez mijoter.
7
Quand l'eau boue, plongez les pâtes (spaghetti ou d'autres pâtes). Suivez le temps de cuisson indiqué sur le paquet de pâtes.
8
Ciselez le persil et ajoutez-le au plat.
9
Une fois que les pâtes sont cuites, égouttez-les et versez-les dans la sauce. Ainsi, la sauce puttanesca va parfumer toutes les spaghetti !
10
Servez chaud avec du parmesan râpé. Régalez-vous avec cette recette des pâtes à la puttanesca !