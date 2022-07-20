Les pâtes à la puttanesca, un nom accrocheur pour faire le plein de saveurs !

Par Jeanne Vermech ·

Pâtes à la puttanesca

Si vous parlez italien, vous aurez deviné la signification grotesque de cette spécialité italienne… «pâte à la putin». Ne vous sentez pas offensé, elles sont très bonnes ces pâtes à la puttanesca !

Le nom de ce cette spécialité italienne surprend… mais régale aussi énormément ! Cette recette à base d'anchois, d'olives, de câpres et d'une délicieuse sauce tomate est originaire de Naples.

Un drôle de nom pour une recette, n'est-ce pas ? La légende raconte que ce plat tire son nom d'un propriétaire de bordel qui servait cette recette italienne à ses clients. Original non ?

Pour changer des pâtes au pesto de basilic ou des pâtes à la carbonara, testez cette recette des spaghetti à la puttanesca.

Alors cap sur l'Italie, en cuisine, c'est vous le chef !

Recette Pâtes à la puttanesca

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de pâtes (traditionnellement des spaghetti)
  • 2 gousses d'ail
  • 400 g de anchois hachés
  • 600 g de tomates concassées (ou une sauce tomate italienne Mutti)
  • 150 g de olives noires dénoyautées
  • 2 c. à soupe de câpres
  • 1 piment rouge
  • 1 petite botte de persil
  • parmesan râpé
  • huile d'olive
  • sel
  • poivre

Préparation

1
La recette des pâtes à la puttanesca, c'est parti ! Commencez par faire bouillir une casserole d'eau salée. 
2
Épluchez les gousses d'ail et coupez-les finement. Coupez le piment en lamelles.
3
Dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive, faites cuire à feu moyen l'ail et le piment.
4
Ajoutez les anchois. Continuez de faire cuire 2 minutes à feu moyen la préparation avec les anchois. Ajoutez de l'huile d'olive si besoin. 
5
Versez les tomates concassées et faites mijoter doucement quelques minutes. 
6
Ajoutez les derniers ingrédients : les olives noires dénoyautées et les câpres. Laissez mijoter. 
7
Quand l'eau boue, plongez les pâtes (spaghetti ou d'autres pâtes). Suivez le temps de cuisson indiqué sur le paquet de pâtes. 
8
Ciselez le persil et ajoutez-le au plat. 
9
Une fois que les pâtes sont cuites, égouttez-les et versez-les dans la sauce. Ainsi, la sauce puttanesca va parfumer toutes les spaghetti !
10
Servez chaud avec du parmesan râpé. Régalez-vous avec cette recette des pâtes à la puttanesca ! 
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Jeanne Vermech

Au sujet de l'auteur :

Toujours en étude de journalisme, Jeanne a choisi Demotivateur pour faire son stage de fin d’études. Véritable passionnée de sujets insolites, de littérature et de voyages, elle est très ouverte sur le monde et aspire à devenir journaliste d’investigation. Soucieuse de transmettre l’information la plus juste et d’éclairer le lecteur, notre stagiaire-rédactrice web a un petit faible pour les articles décalés.

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