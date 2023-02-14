La vraie recette du pot-au-feu traditionnel, un plat gourmand, convivial et économique !

Préparez un authentique pot-au-feu à l'ancienne ! Ce plat de viande est ultra-tendre et saura ravir les papilles de toute la famille.
Le pot-au-feu fait partie des grands classiques de la cuisine française ! Composé de viande et de légumes longuement mijoté dans du bouillon aromatique, ce plat convivial est également économique car on peut le servir en entrée (le bouillon) et en plat (la viande et les légumes). C'est un véritable délice, et encore meilleur le lendemain réchauffé (pensez tout de même à le dégraisser). Découvrez aussi la recette du bœuf bourguignon ou encore celle de la blanquette de veau, deux classiques de notre gastronomie.
Recette Pot-au-feu traditionnel
Ingrédients
- 8 carottes
- 4 navets
- 5 poireauxs
- 1 branche de céleri
- 1 oignon
- 2 gousses d'ail
- 4 clous de girofle
- 4 os à moelle
- 400 g de paleron de boeuf
- 400 g de gîte de boeuf
- 400 g de plat de côte
- 1 queue de boeuf
- 15 grains de poivre
- 1 bouquet garni
- gros sel
Préparation
1
Éplucher les légumes puis les détailler grossièrement. Peler l'oignon et le couper en 4. Planter un clou de girofle dans chaque quart et laisser les gousses d'ail en chemise.
2
Déposer le tout dans une grande cocotte et ajouter les morceaux de viande. Saler les os à moelle avant de les ajouter.
3
Ajouter également les grains de poivre, le bouquet garni et une cuillère à soupe de gros sel puis couvrir d'eau froide.
4
Couvrir la cocotte et porter à ébullition. Laisser cuire pendant 3 heures à petits frémissements, écumer régulièrement.
5
À la fin de la cuisson, retirer les morceaux de viande, les os à moelle et les légumes et les servir dans un plat. Servir avec le bouillon.