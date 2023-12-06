Vibrez pour les fêtes de fin d'année avec ces sapins feuilletés gourmands à la pâte à tartiner !

Par Célia Papaïx ·

Sapins feuilletés de Noël

Voici une recette hyper simple à reproduire pour un goûter festif : des petits feuilletés à la pâte à tartiner en forme de sapin. À réaliser pendant les vacances de Noël avec les enfants par exemple !

À la recherche d'une recette sucrée pour vos moments de fêtes ? Osez les sapins feuilletés de Noël ! Très simple à préparer, cette recette économique garnie à la pâte à tartiner peut également se réaliser avec de la confiture ou de la crème de marrons pour les plus gourmands. C'est une bonne idée pour changer des sablés traditionnels de Noël à l'heure du goûter ! Vous pourrez faire la recette avec vos enfants tellement c'est simple à cuisiner à la maison. N'hésitez pas à tester cette version pour l'apéro avec du pesto. Vous allez craquer…

Recette Sapins feuilletés de Noël

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 pâtes feuilletées
  • 3 c. à soupe de pâte à tartiner
  • sucre glace

Préparation

1
Dérouler une pâte feuilletée et étaler la pâte à tartiner sur toute la surface. Recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée et souder légèrement les bords.
2
Découper 6 petites étoiles avec un emporte pièce en haut de la pâte feuilletée.
3
Découper ensuite 6 bandes d'environ 2 cm de large puis les plier pour former un "zig zag". Enfoncer un pic à brochette pour les faire tenir en forme de sapin et mettre l'étoile en haut.
4
Déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfourner 30 minutes à 180°C.
5
Laisser refroidir et saupoudrer de sucre glace avant de déguster.
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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