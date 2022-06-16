Découvrez le melon rôti au miel et au romarin servi avec du jambon pour une assiette gourmande et originale

Par Célia Papaïx ·

Melon rôti au miel et au romarin

Cette entrée est une merveille pour les papilles ! Riche en parfums d'été et en gourmandise, ce melon rôti au miel et au romarin vous emportera directement dans le Sud !

On adore le melon, vous aussi ? Sucré, rafraîchissant et gourmand, il se déguste tout aussi bien nature qu'en salade avec des framboises, du jambon et de la mozzarella ou encore en soupe froide au basilic ! Avec l'été et les beaux jours qui arrivent, on se languit de découvrir de nouvelles recettes au melon. C'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui une assiette originale et gourmande : un melon rôti au miel et au romarin, servi avec du jambon cru et quelques framboises pour la fraîcheur. Vous allez adorer ! Osez la confiture de melon pour en profiter toute l'année !

Recette Melon rôti au miel et au romarin

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 melon
  • 1 c. à soupe de miel
  • 1 c. à soupe de huile d'olive
  • 2 branches de romarin
  • sel, poivre
  • 8 tranches de jambon cru
  • crème de balsamique
  • 1 poignée de framboises fraîches

Préparation

1
Couper le melon en deux, retirer les graines et détailler 8 quartiers. Les déposer, côté peau, dans un plat allant au four.
2
Mélanger le miel, l'huile d'olive et le romarin dans un bol puis badigeonner les tranches de melon généreusement de cette préparation.
3
Enfourner 15 minutes à 180°C pour que le melon soit bien tendre et grille légèrement.
4
Servir le melon rôti avec 2 tranches de jambon cru, quelques framboises fraîches et arroser de crème de balsamique.
Facile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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