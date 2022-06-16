Découvrez le melon rôti au miel et au romarin servi avec du jambon pour une assiette gourmande et originale

Cette entrée est une merveille pour les papilles ! Riche en parfums d'été et en gourmandise, ce melon rôti au miel et au romarin vous emportera directement dans le Sud !
On adore le melon, vous aussi ? Sucré, rafraîchissant et gourmand, il se déguste tout aussi bien nature qu'en salade avec des framboises, du jambon et de la mozzarella ou encore en soupe froide au basilic ! Avec l'été et les beaux jours qui arrivent, on se languit de découvrir de nouvelles recettes au melon. C'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui une assiette originale et gourmande : un melon rôti au miel et au romarin, servi avec du jambon cru et quelques framboises pour la fraîcheur. Vous allez adorer ! Osez la confiture de melon pour en profiter toute l'année !
Recette Melon rôti au miel et au romarin
Ingrédients
- 1 melon
- 1 c. à soupe de miel
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- 2 branches de romarin
- sel, poivre
- 8 tranches de jambon cru
- crème de balsamique
- 1 poignée de framboises fraîches
Préparation
1
Couper le melon en deux, retirer les graines et détailler 8 quartiers. Les déposer, côté peau, dans un plat allant au four.
2
Mélanger le miel, l'huile d'olive et le romarin dans un bol puis badigeonner les tranches de melon généreusement de cette préparation.
3
Enfourner 15 minutes à 180°C pour que le melon soit bien tendre et grille légèrement.
4
Servir le melon rôti avec 2 tranches de jambon cru, quelques framboises fraîches et arroser de crème de balsamique.