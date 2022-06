Découvrez le melon rôti au miel et au romarin servi avec du jambon pour une assiette gourmande et originale

Cette entrée est une merveille pour les papilles ! Riche en parfums d'été et en gourmandise, ce melon rôti au miel et au romarin vous emportera directement dans le Sud !

On adore le melon, vous aussi ? Sucré, rafraîchissant et gourmand, il se déguste tout aussi bien nature qu'en salade avec des framboises, du jambon et de la mozzarella ou encore en soupe froide au basilic ! Avec l'été et les beaux jours qui arrivent, on se languit de découvrir de nouvelles recettes au melon. C'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui une assiette originale et gourmande : un melon rôti au miel et au romarin, servi avec du jambon cru et quelques framboises pour la fraîcheur. Vous allez adorer ! Osez la confiture de melon pour en profiter toute l'année !