Sublimez vos spaghettis avec de la courge et du poulet, une recette facile à faire et tellement gourmande

Cet automne, fondez pour cette recette savoureuse de spaghettis à la courge et au poulet. C'est super simple à refaire à la maison, passez vite derrière vos fourneaux !
Faites plaisir à vos papilles avec une recette de saison terriblement gourmande : des spaghettis à la courge et au poulet ! On fait rôtir la chair de courge avec quelques épices puis on mixe avec un peu de crème et on mélange le tout avec nos morceaux de poulet et nos spaghettis préalablement cuits. N'hésitez pas à goûter pendant la préparation de la sauce pour rectifier l'assaisonnement selon vos goûts. Découvrez également cette version automnale de pâtes avec des champignons et du poulet, vous allez adorer !
Recette Spaghettis à la courge et poulet
Ingrédients
- 800 g de chair de courge
- 1 c. à soupe de cumin en poudre
- 1 c. à café de paprika
- huile d'olive
- sel, poivre
- 1 branche de thym
- 350 g de spaghettis
- 150 ml de crème liquide
- 100 g de blancs de poulet
- parmesan
Préparation
1
Couper la courge pelée et évidée en dés. Les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson et arroser d'huile d'olive. Saupoudrer avec le cumin, le paprika et le thym. Saler, poivrer et bien mélanger avant d'enfourner 45 minutes à 180°C.
2
Pour vérifier la cuisson de la courge, planter la pointe d'un couteau dans la chair : la lame doit s'enfoncer facilement.
3
Pendant ce temps, faire cuire les spaghettis dans un grand volume d'eau bouillante en enlevant une minute de cuisson conseillée (ils vont ensuite "recuire" avec la sauce). Égoutter en conservant l'eau de cuisson.
4
Une fois la chair de courge cuite, mixer la moitié (conserver l'autre pour le service) avec la crème liquide jusqu'à l'obtention d'une sauce lisse et onctueuse.
5
Faire revenir les blancs de poulet coupés en morceaux dans une grande poêle à bord haut. Quand ils sont bien dorés, verser la sauce et ajouter les spaghettis.
6
Verser un peu d'eau de cuisson pour délayer la sauce et bien mélanger pour napper les spaghettis.
7
Servir avec les dés de courge mis de côté et du parmesan !