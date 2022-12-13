La douceur acidulée de la tarte aux clémentines prête avec seulement 4 ingrédients va vous faire craquer !

Par Célia Papaïx ·

Tarte aux clémentines

Pour innover à l'heure du dessert, osez la tarte aux clémentines ! L'équilibre parfait entre l'acidulé et le sucré de ce petit fruit hivernal sans oublier la gourmandise.

Vous en avez marre des tartes au citron au pamplemousse ou autre agrume ? Découvrez une nouvelle recette qui va séduire à coup sûr vos papilles : la tarte aux clémentines ! On choisit des clémentines bio pour garder la peau, mais ne vous inquiétez pas pour l'amertume. Elle est cassée par le beurre et le sucre qui vont venir caraméliser ce dessert… C'est une vraie tuerie, on vous la recommande pour vous régaler ! Vous pouvez même l'accompagner d'un spritz à la clémentine pour un moment festif, fruité et original.

Recette Tarte aux clémentines

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 8 clémentines bio (de Corse de préférence)
  • 1 pâte feuilletée
  • 30 g de beurre
  • 2 c. à soupe de Sucre en poudre

Préparation

1
Bien laver les clémentines puis les couper en deux. Les détailler ensuite en fines lamelles.
2
Dérouler la pâte feuilletée et rouler un peu les bords. Piquer le fond avec une fourchette.
3
Déposer les lamelles de clémentines en rosace.
4
Faire fondre le beurre à la casserole puis verser sur les clémentines. Saupoudrer de sucre puis enfourner 40 minutes à 190°C.
5
Laisser refroidir avant de déguster.
TarteFruitsFacileRapideAutomneHiver
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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