Le dessert du jour pour rougir de gourmandise : une tarte rustique à la rhubarbe

Fruitée, gourmande et facile à refaire à la maison, cette tarte rustique à la rhubarbe est un véritable délice pour vos papilles. On file en cuisine !
Reconnaissable par son petit goût acidulé, la rhubarbe est pleine de bienfaits pour la santé. Grâce à sa haute teneur en minéraux et vitamines, ce fruit permet de stimuler et booster votre système immunitaire. Il possède également des propriétés anti-inflammatoires, donc aucune raison de ne pas céder à la gourmandise ! On vous propose une recette facile à reproduire chez vous : la tarte rustique à la rhubarbe. Vos papilles vont se régaler ! Accompagnez-la (avec modération) d'une sangria aux fraises et à la rhubarbe. Et si vous n'êtes pas fan de la rhubarbe, rougissez de plaisir avec notre tarte rustique aux fraises et au mascarpone !
Recette Tarte rustique à la rhubarbe
Ingrédients
- Pour la pâte :
- 250 g de farine
- 30 g de sucre roux
- 1 pincée de vanille en poudre
- 150 g de beurre
- 2 c. à soupe de eau
- Pour la garniture :
- 50 g de poudre d'amande
- 700 g de rhubarbe
- 6 c. à soupe de sucre blond non raffiné
- 1 jaune d'oeuf
Préparation
1
Réaliser la pâte à tarte : malaxer la farine, le sucre roux, la vanille et le beurre coupé en dés jusqu'à obtenir une consistance sableuse. Verser un peu d'eau et pétrir à la main. La pâte ne doit pas être collante.
2
Former une boule, filmer et réserver 30 minutes au frais.
3
Peler la rhubarbe, laver les morceaux et couper en tronçons d'environ 5 cm. Dans un bol, ajouter la rhubarbe et la moitié du sucre blond puis réserver 30 minutes.
4
Étaler la pâte en un disque assez grand (s'il n'est pas parfait, ce n'est pas grave). Piquer légèrement le fond avec une fourchette et saupoudrer de poudre d'amande en laissant un contour de 3 cm.
5
Déposer les morceaux de rhubarbe de manière géométrique et saupoudrer avec le reste de sucre blond.
6
Rabattre les bords sur la rhubarbe et badigeonner la pâte avec le jaune d'oeuf délayé dans un peu d'eau.
7
Enfourner 30 minutes à 180°C. Laisser refroidir avant de déguster.