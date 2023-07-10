Craquez pour la tarte rustique aux pêches, romarin et miel pour un moment très gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Tarte rustique aux pêches, miel et romarin

Vos papilles vont adorer cette tarte gourmande aux pêches ! Avec le miel et le romarin, c'est un mariage de saveurs auquel vous ne pourrez pas résister…

Du romarin dans un dessert ? Oui et c'est vraiment délicieux ! Après les abricots rôtis au miel, romarin et vanille, voici une tarte fruitée aux pêches très gourmande. Les fruits sont légèrement caramélisés avec le miel et le romarin apporte une touche d'originalité qui ne vous laissera pas indifférent ! Cette recette à partager pour le dessert ou pour le goûter est vraiment très simple à reproduire à la maison. N'hésitez pas à varier les plaisirs et à faire des tartes aux fruits cet été, c'est toujours une bonne idée pour se régaler ! On accompagne la tarte rustique aux pêches, miel et romarin d'un Spritz à la pêche, le cocktail star de l'été.

Recette Tarte rustique aux pêches, miel et romarin

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour la pâte :
  • 250 g de farine
  • 125 g de beurre mou
  • 30 g de cassonade
  • 1 oeuf
  • 20 g de eau
  • Pour la garniture :
  • 6 pêches
  • 2 branches de romarin
  • 2 c. à soupe de miel

Préparation

1
Préparer la pâte : du bout des doigts, mélanger la farine, le beurre mou et la cassonade jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
2
Incorporer l'oeuf puis verser l'eau petit à petit tout en pétrissant. Quand la pâte est bien homogène, former une boule, filmer et laisser reposer au frais 20 minutes environ.
3
Laver les pêches et bien les sécher. Les ouvrir, retirer le noyau puis les détailler en fines tranches.
4
Abaisser la pâte sur un plan de travail fariné et la déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson (si elle n'est pas parfaitement ronde, ce n'est pas grave).
5
Disposer les tranches de pêches en rosace (en laissant un bord d'environ 3 cm). Rabattre la pâte sur les fruits puis effeuiller le romarin et arroser de miel.
6
Enfourner 35 minutes à 180°C.
FruitsTarteFacileRapideété
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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