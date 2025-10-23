Tarte rustique aux poireaux, chèvre et miel : la recette automnale facile et gourmande pour 4 personnes

Cette tarte rustique aux poireaux, chèvre et miel est le parfait mélange entre simplicité et gourmandise ! Avec sa pâte croustillante et ses poireaux fondants relevés par le goût doux et crémeux du chèvre, elle devient un vrai plat réconfortant pour vos soirées d'automne. Quelques minutes de préparation suffisent pour un résultat digne d'un bistrot, parfait pour un dîner en famille ou un repas léger accompagné d'une salade. Le petit plus ? La touche de miel apporte l'équilibre parfait entre sucré et salé.

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte brisée
  • 3 poireaux moyens
  • 150 g de fromage de chèvre
  • 2 oeufs
  • 20 cl de crème liquide
  • 1 c. à soupe de miel
  • 1 c. à soupe de huile d'olive
  • sel, poivre, muscade

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Nettoyer et émincer les poireaux puis les faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive pendant une petite dizaine de minutes pour qu'ils soient fondants. Assaisonner de sel, poivre et muscade.
3
Dérouler la pâte brisée dans un moule à tarte puis disposer les poireaux sur le fond de pâte. Ajouter le chèvre émietté par-dessus.
4
Battre les oeufs avec la crème liquide et verser sur les poireaux. Arroser de miel puis enfourner 25 à 30 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée et la garniture cuite.
5
Laisser tiédir quelques minutes avant de déguster !
