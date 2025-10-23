Tarte rustique aux poireaux, chèvre et miel : la recette automnale facile et gourmande pour 4 personnes

Par Célia Papaïx
·Publié le 23/10/2025 à 10:00
Cette tarte rustique aux poireaux, chèvre et miel est le parfait mélange entre simplicité et gourmandise ! Avec sa pâte croustillante et ses poireaux fondants relevés par le goût doux et crémeux du chèvre, elle devient un vrai plat réconfortant pour vos soirées d'automne. Quelques minutes de préparation suffisent pour un résultat digne d'un bistrot, parfait pour un dîner en famille ou un repas léger accompagné d'une salade. Le petit plus ? La touche de miel apporte l'équilibre parfait entre sucré et salé.