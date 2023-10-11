Voici la recette du veau marengo ! Un plat mijoté savoureux et très simple à préparer

Il ne vous reste plus qu'à servir votre veau marengo avec des pâtes ou des pommes de terre à la vapeur. Vos papilles vont adorer cette recette familiale et gourmande très simple à réaliser !
Le veau marengo est originaire d'Italie. C'est un plat de viande lentement mijoté avec plein de saveurs qui vont parfumer le veau (persil, bouquet garni, tomates…). Il est accompagné de tomates, carottes et champignons et pour une assiette complète, servez des pommes de terre vapeur par exemple ou des pâtes fraîches. Cette recette classique est extrêmement facile à faire et vous allez impressionner les papilles de toute la famille. En plus, ça change de la blanquette de veau ou du sauté de veau aux champignons ! Alors, vous vous laissez tenter ?
Ingrédients
- 800 g de épaule de veau
- 1 bouquet de persil
- 2 échalotes
- 2 oignons
- 2 c. à soupe de farine
- 20 cl de vin blanc
- 2 carottes
- 300 g de champignons de Paris
- 1 boite de tomates pelées
- 1 c. à soupe de concentré de tomates
- 1 bouquet garni
- sel, poivre
- 2 c. à soupe de huile d'olive
Préparation
1
Faire chauffer l'huile d'olive dans une cocotte. Couper l'épaule de veau en morceaux, les saler et poivrer. Les faire ensuite saisir dans la cocotte sur toutes les faces.
2
Pendant ce temps, hacher finement le persil, les échalotes et un oignon. Ajouter ce hachis dans la cocotte ainsi que la farine et bien mélanger.
3
Verser le vin blanc pour déglacer. Ajouter le deuxième oignon émincé, les carottes pelées et coupées en petits dés, les champignons lavés et coupés en dés et faire cuire 5 minutes en mélangeant de temps en temps.
4
Ajouter enfin les tomates pelées, le concentré de tomates et le bouquet garni. Assaisonner de sel et poivrer et verser de l'eau jusqu'à ce que la viande soit recouverte.
5
Mélanger, couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant 1 heure.
6
Rectifier l'assaisonnement si besoin et servir avec des pâtes ou des pommes de terre.