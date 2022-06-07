Parmi les recettes italiennes traditionnelles, il y a la recette de saltimbocca de veau. Ce plat exquis et rapide à cuisiner signifie littéralement « sauté en bouche ». Cette recette italienne va vous faire voyager.
Les pâtes, le risotto ou la pizza… ces plats nous emmènent directement dans le pays de la cuisine du soleil, généreuse et pleine de gourmandise. Cette recette italienne est très simple mais tellement bonne. Il suffit d'étaler des tranches de jambon et des feuilles de sauge sur une escalope de veau, et de la faire cuire avec un pic.
Accompagnez le veau avec des tagliatelles fraîches et le tour est joué.
Découvrez la recette sans plus attendre !
Recette Dégustez l'Italie avec cette recette facile de saltimbocca de veau !
Ingrédients
- 8 tranches fines de prosciutto
- 400 g de tagliatelles fraîches
- 4 escalopes fines de veau
- 8 feuilles de sauge
- 50 g de beurre
- 10 cl de vin blanc sec
- Parmesan ou pecorino
- 6 Feuilles de basilic
- 1 c. à café de farine
- huile d'olive
- Sel et poivre
Préparation
1
Vos tranches de veau doivent être dégraissées et fines. Si vous les jugez trop épaisses, attendrissez-les avec un attendrisseur (ou un rouleau à pâtisserie). Faîtes revenir un seul côté des escalopes de veau dans une poêle chaude avec une noix de beurre.
2
Placez sur le côté cuit des escalopes de veau, deux tranches de jambon (prosciutto) et deux feuilles de sauge. Faites tenir le veau, le jambon et la sauge en piquant un cure-dent au milieu.
3
Pour la cuisson des saltimbocca, faites chauffer le beurre dans une poêle chaude. Placez les saltimbocca de veau dans la poêle et laissez cuire doucement pendant 10 à 15 minutes.
4
Quand la viande de veau est bien dorée, déglacez avec le vin blanc. Laissez cuire une ou deux minutes.
5
Retirez le veau de la poêle. Réservez les saltimbocca de veau dans un plat.
6
Dans la poêle, gardez la sauce. Ajoutez-y une noix de beurre ainsi qu'un peu d'eau et une cuillère à café de farine. Laissez la sauce s'épaissir. C'est ce qu'on appelle la sauce à la romaine, la sauce traditionnelle qui accompagne les saltimbocca.
7
Pendant ce temps, faites cuire les pâtes fraiches selon le temps de cuisson indiqué sur le sachet. Les pâtes doivent être al dente.
8
Nappez les saltimbocca de veau avec la sauce à la romaine.
9
Égouttez les pâtes et ajoutez-les dans le plat avec les saltimbocca de veau et la sauce à la romaine.
10
Râpez un peu de fromage, du parmesan ou du pecorino, sur les pâtes et régalez-vous avec cette recette traditionnelle de l'Italie, les saltimbocca de veau.
L'astuce du chef
Pour faciliter la cuisson des saltimbocca, vous pouvez retirer le pic pour retourner l'escalope et remettre le pic ensuite.