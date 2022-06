Dégustez l'Italie avec cette recette facile de saltimbocca de veau ! 

Parmi les recettes italiennes traditionnelles, il y a la recette de saltimbocca de veau. Ce plat exquis et rapide à cuisiner signifie littéralement « sauté en bouche ». Cette recette italienne va vous faire voyager.

Les pâtes, le risotto ou la pizza… ces plats nous emmènent directement dans le pays de la cuisine du soleil, généreuse et pleine de gourmandise. Cette recette italienne est très simple mais tellement bonne. Il suffit d'étaler des tranches de jambon et des feuilles de sauge sur une escalope de veau, et de la faire cuire avec un pic.

Accompagnez le veau avec des tagliatelles fraîches et le tour est joué.

Découvrez la recette sans plus attendre !