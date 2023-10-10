Le velouté de châtaignes, une recette gourmande et réconfortante à adopter de toute urgence !

Par Célia Papaïx ·

Velouté de châtaignes

Miam, ce velouté de châtaignes est divin… Onctueux et terriblement savoureux, c'est le réconfort absolu à chaque cuillérée !

Pour profiter de la saison des châtaignes, rien de tel qu'un bon velouté gourmand ! Très simple à réaliser, il se déguste seul ou bien agrémenté de petits croûtons maison et de lardons grillés, c'est un délice. Pour le préparer, rien de plus simple ! Une fois qu'on l'a goûté, on ne peut vraiment plus se passer de sa tendresse automnale et de son côté réconfortant. Si vous aimez les soupes pleines de douceur, voici un velouté de potiron aux châtaignes incroyable. Et pour ceux qui préfèrent les recettes sucrées, découvrez le gâteau moelleux aux châtaignes et au chocolat, un dessert parfaitement gourmand !

Recette Velouté de châtaignes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 oignon
  • 420 g de châtaignes cuites
  • 15 g de beurre
  • 300 ml de crème fraîche
  • 500 ml de lait
  • sel, poivre

Préparation

1
Éplucher et émincer l'oignon. Tailler grossièrement les châtaignes déjà cuites.
2
Dans une cocotte, faire fondre le beurre et ajouter les oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides.
3
Ajouter ensuite les châtaignes puis verser la crème fraîche et le lait. Bien mélanger et laisser cuire une vingtaine de minutes.
4
Mixer le velouté et assaisonner à convenance.
5
Passer le velouté au chinois (facultatif) et servir aussitôt.
SoupeAutomneVégétarienFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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