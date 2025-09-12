Ratatouille provençale en verrine : la recette traditionnelle revisitée en version individuelle et élégante

Redécouvrez la ratatouille provençale avec cette présentation moderne en verrine qui va sublimer ce grand classique de la cuisine française ! Cette recette revisitée conserve toutes les saveurs authentiques des légumes du soleil tout en apportant une touche d'élégance et de croustillant avec son petit crumble ensoleillé. Parfaite pour un apéritif dînatoire ou une entrée raffinée, cette ratatouille en verrine impressionnera vos convives. On vous recommande de préparer la ratatouille la veille pour encore plus de saveurs ! Et pour un maximum d'originalité, ajoutez une cuillère de chèvre frais dans chaque verrine, c'est excellent et rafraîchissant...
Recette Ratatouille revisitée en verrine
Ingrédients
- 1 aubergine
- 2 courgettes
- 2 tomates
- 1 poivron rouge
- 1 oignon
- 2 gousses d'ail
- huile d'olive
- Herbes de Provence
- basilic frais
- sel, poivre
- Pour le crumble :
- 50 g de parmesan râpé
- 30 g de chapelure
- 1 c. à soupe de huile d'olive
Préparation
1
Couper les légumes en petits dés réguliers.
2
Dans une cocotte, faire revenir l'oignon et l'ail émincés avec de l'huile d'olive. Ajouter l'aubergine et le poivron et laisser cuire 5 minutes.
3
Ajouter ensuite les tomates et les courgettes puis assaisonner avec du sel, du poivre et des herbes de Provence. Couvrir et laisser mijoter 25 minutes à feu doux.
4
Pendant ce temps, réaliser le crumble en mélangeant le parmesan, la chapelure et l'huile d'olive. Réserver.
5
Servir la ratatouille (chaude ou froide) dans des verrines et ajouter le crumble par-dessus. Décorer avec du basilic frais !