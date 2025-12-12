Il teste le régime carnivore pendant un an et dévoile sa transformation choquante

Patrick Ensley, un Américain en surpoids, s’est nourri uniquement de viande et de produits laitiers pendant un an pour se débarrasser de ses kilos en trop. Une façon de manger qui a transformé son corps.

Une métamorphose radicale. Patrick Ensley, un technicien CVC (chauffage, ventilation, climatisation) américain, a décidé de se prendre en main après avoir atteint le poids de 136 kilogrammes.

Pour perdre du poids, ce natif du Nebraska s’est tourné vers le régime alimentaire carnivore, qui consiste à consommer uniquement de la viande et des produits laitiers. Cette alimentation a eu des effets surprenants sur son corps et sur son organisme.



Crédit Photo : YouTube/@carnivorecouple.pat.cait

Une transformation radicale

Comme le rapporte LADbible, Patrick a documenté sa perte de poids dans une série de vidéos sur Youtube.

Sur ces images, ce dernier explique avoir suivi le régime carnivore pendant un an. Au cours de cette période, il a ingéré le même repas tous les jours : un steak de 450 grammes, 500 grammes de bœuf et six œufs.

Si cette alimentation extrême a de quoi surprendre, celle-ci a permis à Patrick d’éliminer la graisse et d’affiner sa silhouette. En l’espace de dix mois, ce père de famille assure avoir perdu 48 cm de tour de taille et 31 cm de tour de hanches.

Selon ses dires, sa nouvelle façon de manger a amélioré sa qualité de vie, son sommeil et son humeur.

« Je me suis très vite senti mieux mentalement (…) J’ai désormais retrouvé un sens à ma vie », explique-t-il.

Crédit Photo : YouTube/@carnivorecouple.pat.cait

Constatant ses progrès, son épouse a décidé de suivre son exemple. Résultat : elle ne s’est jamais sentie aussi bien.

« Maintenant, j'ai l'impression d'avoir l'énergie nécessaire pour tenir toute la journée. Je peux accomplir beaucoup plus de choses. C’est un changement formidable », a-t-elle déclaré.

Crédit Photo : YouTube/@carnivorecouple.pat.cait

Qu’en pensent les spécialistes ?

Réputé efficace pour perdre du poids, le régime carnivore (aussi appelé « carnivore diet ») est très apprécié.

Il exclut les aliments riches en fibres, comme les fruits, les légumes ou encore les céréales, et autorise uniquement les produits issus d’animaux, tels que la viande rouge, la volaille, le poisson ou encore les œufs.

Crédit Photo : YouTube/@carnivorecouple.pat.cait

Selon les spécialistes, le régime carnivore comporte des risques pour la santé. Il notamment entraîner des carences en fibres, en vitamines et en minéraux. Ce type d’alimentation est susceptible d’augmenter le cholestérol et le risque de maladies cardiovasculaires.

D’après les recommandations du NHS, le système de la santé publique du Royaume-Uni, un régime alimentaire sain et équilibré pour un adulte est composé de fruits et légumes, d'aliments riches en fibres, de produits laitiers et d'une source de protéines.

Crédit Photo : YouTube/@carnivorecouple.pat.cait

En ce qui concerne la consommation de viande rouge ou de viande transformée, l’organisation recommande de ne pas en consommer plus de 70 grammes par jour.