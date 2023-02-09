Craquez pour les beignets au sucre, une gourmandise à s'en lécher les doigts !

Par Célia Papaïx ·

Beignets au sucre

Ultra-moelleux et surtout ultra-gourmands, vous allez fondre de plaisir pour ces petits beignets au sucre ! Ils sont absolument irrésistibles…

Pour se faire plaisir à l'heure du goûter, que diriez-vous de croquer dans un petit beignet au sucre ? Ce n'est pas si compliqué à réaliser que ce que vous imaginez et c'est tellement meilleur fait maison. Vous pouvez même les tremper dans du chocolat fondu pour encore plus de gourmandise ! On adore aussi les beignets de pommes très fondants. Et si vous voulez vous faire plaisir sans culpabiliser, découvrez les beignets sans friture, une recette à tester de toute urgence !

Recette Beignets au sucre

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de farine
  • 6 g de levure boulangère
  • 2 c. à soupe de Sucre en poudre
  • 2 pincées de sel
  • 1 c. à café de vanille en poudre
  • 2 oeufs
  • 17,5 cl de lait
  • 35 g de beurre
  • Huile de friture

Préparation

1
Mélanger la farine, la levure boulangère, le sucre, le sel et la vanille en poudre. Ajouter les oeufs battus en omelette et commencer à pétrir (à la main ou avec un robot).
2
Verser le lait et pétrir pendant 5 minutes environ. Incorporer le beurre coupé en petits morceaux et pétrir jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène et qu'une belle boule se forme.
3
Laisser pousser pendant 1 heure avec un linge propre par-dessus. Elle doit doubler de volume.
4
Fariner un plan de travail et étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d'environ 1,5 cm. Détailler des ronds avec un emporte-pièce et faire un rond plus petit au centre.
5
Laisser gonfler de nouveau pendant 30 minutes.
6
Faire chauffer l'huile de friture dans une poêle (ou friteuse) et faire cuire les beignets jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés des deux côtés.
7
Déposer sur du papier absorbant pour retirer l'excès de graisse et les rouler dans du sucre avant de déguster !
L'astuce du chef
Ajouter un peu de cannelle dans le sucre à la fin pour parfumer vos beignets !
GouterFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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