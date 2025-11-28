Brookie marbré : la recette ultime du cookie + brownie

Ce cookie géant façon brookie marbré combine le moelleux du brownie et le croustillant du cookie dans un seul dessert gourmand ! Simple à réaliser et super tendance, il est parfait pour un moment convivial entre amis ou à partager en famille. Avec son effet marbré irrésistible, ce brookie géant promet un résultat merveilleux et hyper réconfortant. Alors les amateurs de chocolat, vous êtes prêts à goûter ce dessert incontournable ?
Ingrédients
- Pour la pâte à cookies :
- 120 g de beurre mou
- 100 g de sucre
- 1 oeuf
- 200 g de farine
- 1/2 c. à café de levure
- 80 g de pépites de chocolat
- Pour l'appareil à brownie :
- 80 g de chocolat noir
- 50 g de beurre
- 80 g de sucre
- 1 oeuf
- 40 g de farine
Préparation
1
Mélanger tous les ingrédients de la pâte à cookies jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
2
Pour le brownie : faire fondre le chocolat et le beurre.
3
Mélanger le sucre avec l'oeuf, verser le chocolat fondu puis ajouter la farine. Bien mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène.
4
Dans un moule rectangulaire ou carré, déposer de manière "aléatoire" des grosses cuillères de chaque préparation puis les marbrer légèrement avec la lame d'un couteau.
5
Enfourner 25 minutes à 180°C.
6
Laisser tiédir avant de découper en carrés !