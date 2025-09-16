Energy balls au chocolat et noix de coco : le snack healthy sans cuisson prêt en 10 minutes

Ces energy balls chocolat-coco sont la collation parfaite pour faire le plein... d'énergie ! Sans cuisson et prêtes en 10 minutes, elles allient gourmandise et nutrition grâce aux dattes, noix et cacao. Idéales pour les sportifs, les étudiants ou simplement pour un goûter sain, ces energy balls maison remplacent les barres industrielles pour moins cher et plus gourmand. Une recette simple et rapide à faire qui peut se conserver jusqu'à une semaine au frais !
Recette Energy balls chocolat noix de coco
Ingrédients
- 200 g de dattes medjool dénoyautées
- 100 g de noix ou amandes
- 3 c. à soupe de cacao en poudre non sucré
- 50 g de noix de coco râpée
- 1 c. à café de extrait de vanille
- 1 pincée de sel
- noix de coco râpée (pour l'enrobage)
Préparation
1
Si les dattes sont trop sèches, les faire tremper 10 à 15 minutes dans de l'eau chaude. Égoutter et sécher.
2
Mixer les noix dans un robot jusqu'à l'obtention d'une poudre grossière.
3
Ajouter les dattes et continuer de mixer jusqu'à l'obtention d'une pâte collante. Incorporer enfin le cacao en poudre, la noix de coco, la vanille et le sel.
4
Mixer de nouveau pour que la pâte soit homogène. Avec les mains, prélever de la pâte et former une boule.
5
Rouler les boules dans de la noix de coco râpée. Réserver au frais pendant minimum 30 minutes avant de déguster !