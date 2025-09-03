Cheesecake sans cuisson aux framboises : le dessert facile sans four pour 8 personnes

Ce cheesecake sans cuisson aux framboises offre toute la gourmandise d'un cheesecake traditionnel sans avoir besoin du four ! Cette recette froide, avec sa base croustillante aux biscuits et sa mousse crémeuse au fromage blanc, se couronne de framboises fraîches pour un dessert rafraîchissant. Parfait pour l'été indien, ou toute l'année avec des framboises surgelées, ce dessert sans cuisson se prépare en moins de 20 minutes et impressionne à tous les coups. En plus, la crème est beaucoup plus légère que le cheesecake classique grâce au fromage blanc !
Recette Cheesecake aux framboises sans cuisson
Ingrédients
- Pour la base :
- 200 g de biscuits type petit-beurre
- 80 g de beurre fondu
- Pour la mousse :
- 300 g de fromage blanc
- 200 g de mascarpone
- 100 g de sucre glace
- 3 feuilles de gélatine
- 200 ml de crème liquide entière
- 1 c. à café de extrait de vanille
- Pour le topping :
- 200 g de framboises fraîches
- 2 c. à soupe de confiture de framboises
Préparation
1
Mixer les biscuits avec le beurre fondu jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse. Tasser la préparation dans un moule à charnière de 22 cm. Réserver au frais.
2
Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide pendant 5 minutes.
3
Chauffer 3 cuillères à soupe de crème liquide dans une casserole puis ajouter la gélatine essorée hors du feu. Mélanger vivement pour la faire fondre.
4
Battre le fromage blanc avec le mascarpone, le sucre glace et la vanille. Verser la gélatine fondue et mélanger.
5
Monter le reste de crème liquide en chantilly bien ferme puis l'incorporer dans la mousse en remuant délicatement.
6
Verser sur la base biscuitée et lisser la surface. Placer au frais pendant au moins 4 heures (idéalement une nuit).
7
Avant de servir, décorer de confiture de framboises et de framboises fraîches. Ajouter un peu de menthe pour plus de fraîcheur !