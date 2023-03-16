Ce gâteau moelleux au fromage blanc est super aérien et terriblement irrésistible !

Vous allez fondre de gourmandise pour ce gâteau très moelleux au fromage blanc. Une petite douceur à découvrir de toute urgence !
Une idée gourmande pour le goûter ou pour le petit-déjeuner : le gâteau moelleux au fromage blanc. Parfumé à la vanille, ce gâteau est le plus aérien du monde ! En plus, c'est vraiment super facile à refaire chez vous alors n'hésitez plus une seconde et lancez-vous dans la réalisation du gâteau moelleux au fromage blanc. Pour une touche plus fruitée, on vous recommande ce gâteau aux poires. Prêt en 10 minutes et très économique, ce sont vos papilles qui vont être contentes !
Recette Gâteau moelleux au fromage blanc
Ingrédients
- 300 g de fromage blanc
- 200 ml de crème liquide
- 10 g de fécule de maïs
- 1 gousse de vanille
- 30 g de sucre
- 2 oeufs
Préparation
1
Mélanger le fromage blanc avec la crème liquide, la fécule de maïs, les graines de la gousse de vanille, le sucre et les jaunes d'oeufs. La préparation doit être homogène.
2
Monter les blancs d'oeufs en neige jusqu'à ce qu'ils soient bien ferme.
3
Verser 1/4 des blancs en neige dans la préparation précédente et mélanger au fouet. Incorporer le reste très délicatement avec une spatule pour ne pas les "casser".
4
Verser dans un moule recouvert de papier cuisson. Enfourner 50 minutes à 180°C (surveiller la cuisson pour que le dessus du gâteau ne brûle pas).
5
Laisser refroidir avant de démouler. Saupoudrer de sucre glace avant de servir !