Voici la recette parfaite pour un goûter automnal gourmand : des petits muffins aux pommes et à la cannelle !

Par Célia Papaïx ·

Muffins aux pommes et à la cannelle

Moelleux et généreux, ces muffins vont être dévorés en un rien de temps à l'heure du goûter ! Une préparation régressive et réconfortante absolument irrésistible…

Proposez le goûter parfait pour cet automne avec cette recette de muffins aux pommes et à la cannelle ! Ils sont ultra-gourmands et vous ne pourrez pas en manger qu'un, on vous le garantit… Accompagnés d'un bon chocolat chaud, c'est le réconfort absolu. En plus, c'est une recette facile à préparer ! Si vous voulez craquer sans culpabiliser, on vous conseille de réaliser ces muffins allégés aux poires et aux noix.

Recette Muffins aux pommes et à la cannelle

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 280 g de farine
  • 100 g de sucre
  • 1 sachet de levure
  • 1 pincée de sel
  • 1 c. à café de cannelle en poudre
  • 150 g de yaourt nature
  • 100 ml de lait
  • 100 g de beurre fondu
  • 2 oeufs
  • 3 pommes

Préparation

1
Dans un premier récipient, mélanger les ingrédients secs : farine, sucre, levure, sel et cannelle.
2
Dans un second récipient, mélanger le yaourt avec le lait, le beurre fondu et les oeufs.
3
Verser ce mélange sur le premier et mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et homogène.
4
Peler les pommes et retirer les trognons. Détailler en petits dés et les incorporer dans la pâte.
5
Verser dans des moules à muffins en silicone (ou sinon graissés) et enfourner une vingtaine de minutes à 180°C.
6
Vérifier la cuisson en plantant la lame d'un couteau, elle doit ressortir sèche.
7
Laisser refroidir avant de servir.
MuffinsGouterFacileRapidePas chèresAutomne
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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