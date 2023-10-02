Voici la recette parfaite pour un goûter automnal gourmand : des petits muffins aux pommes et à la cannelle !

Moelleux et généreux, ces muffins vont être dévorés en un rien de temps à l'heure du goûter ! Une préparation régressive et réconfortante absolument irrésistible…
Proposez le goûter parfait pour cet automne avec cette recette de muffins aux pommes et à la cannelle ! Ils sont ultra-gourmands et vous ne pourrez pas en manger qu'un, on vous le garantit… Accompagnés d'un bon chocolat chaud, c'est le réconfort absolu. En plus, c'est une recette facile à préparer ! Si vous voulez craquer sans culpabiliser, on vous conseille de réaliser ces muffins allégés aux poires et aux noix.
Recette Muffins aux pommes et à la cannelle
Ingrédients
- 280 g de farine
- 100 g de sucre
- 1 sachet de levure
- 1 pincée de sel
- 1 c. à café de cannelle en poudre
- 150 g de yaourt nature
- 100 ml de lait
- 100 g de beurre fondu
- 2 oeufs
- 3 pommes
Préparation
1
Dans un premier récipient, mélanger les ingrédients secs : farine, sucre, levure, sel et cannelle.
2
Dans un second récipient, mélanger le yaourt avec le lait, le beurre fondu et les oeufs.
3
Verser ce mélange sur le premier et mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et homogène.
4
Peler les pommes et retirer les trognons. Détailler en petits dés et les incorporer dans la pâte.
5
Verser dans des moules à muffins en silicone (ou sinon graissés) et enfourner une vingtaine de minutes à 180°C.
6
Vérifier la cuisson en plantant la lame d'un couteau, elle doit ressortir sèche.
7
Laisser refroidir avant de servir.