Idée de goûter facile et ultra-moelleux : des muffins au yaourt et à la vanille trop gourmands !

Moelleux comme des petits nuages, ces muffins vanillés vont faire fondre de gourmandise vos papilles ! Plaisir régressif garanti à l'heure du goûter.
Pas besoin de faire compliqué pour se régaler ! La preuve avec ces muffins au yaourt et à la vanille ! Il n'y a pas plus simple pour le goûter et on vous promet que tout le monde va succomber à cette petite gourmandise. Il vous faudra peut-être même refaire une fournée… Et une fois la recette maîtrisée, à vous de varier les plaisirs avec tout ce qu'il vous fait envie : chocolat, fruits, pistaches… Il n'y a aucune limite à la gourmandise ! Pour un goûter plus healthy, découvrez cette recette au chocolat à croquer sans culpabiliser. Vous pouvez même proposer à vos invités des versions salées avec du fromage et des lardons !
Recette Muffins moelleux au yaourt et à la vanille
Ingrédients
- 280 g de farine
- 100 g de sucre
- 1 sachet de levure
- 1 pincée de sel
- 100 ml de lait
- 150 g de yaourt nature
- 100 g de beurre fondu
- 2 oeufs
- 1 gousse de vanille
Préparation
1
Mélanger les ingrédients secs (farine, sucre, levure et sel) dans un premier récipient.
2
Dans un autre saladier, mélanger le lait, le yaourt, le beurre fondu et les oeufs. Ajouter les graines de la gousse de vanille.
3
Verser le mélange liquide sur le mélange sec et bien remuer jusqu'à l'obtention d'une préparation assez homogène (ce n'est pas grave s'il reste des grumeaux).
4
Déposer des caissettes en papier dans une plaque à muffins pour qu'ils tiennent bien à la cuisson et ajouter de la pâte dans chaque empreinte.
5
Laisser reposer 5 minutes puis enfourner 20 minutes à 180°C.
6
Laisser refroidir avant de dévorer !
L'astuce du chef
Pour encore plus d'arômes vanillés, faire infuser les graines et la gousse dans le lait en le chauffant légèrement avant de commencer la recette.