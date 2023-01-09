Idée de goûter facile et ultra-moelleux : des muffins au yaourt et à la vanille trop gourmands !

Par Célia Papaïx ·

Muffins moelleux au yaourt et à la vanille

Moelleux comme des petits nuages, ces muffins vanillés vont faire fondre de gourmandise vos papilles ! Plaisir régressif garanti à l'heure du goûter.

Pas besoin de faire compliqué pour se régaler ! La preuve avec ces muffins au yaourt et à la vanille ! Il n'y a pas plus simple pour le goûter et on vous promet que tout le monde va succomber à cette petite gourmandise. Il vous faudra peut-être même refaire une fournée… Et une fois la recette maîtrisée, à vous de varier les plaisirs avec tout ce qu'il vous fait envie : chocolat, fruits, pistaches… Il n'y a aucune limite à la gourmandise ! Pour un goûter plus healthy, découvrez cette recette au chocolat à croquer sans culpabiliser. Vous pouvez même proposer à vos invités des versions salées avec du fromage et des lardons !

Recette Muffins moelleux au yaourt et à la vanille

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 280 g de farine
  • 100 g de sucre
  • 1 sachet de levure
  • 1 pincée de sel
  • 100 ml de lait
  • 150 g de yaourt nature
  • 100 g de beurre fondu
  • 2 oeufs
  • 1 gousse de vanille

Préparation

1
Mélanger les ingrédients secs (farine, sucre, levure et sel) dans un premier récipient.
2
Dans un autre saladier, mélanger le lait, le yaourt, le beurre fondu et les oeufs. Ajouter les graines de la gousse de vanille.
3
Verser le mélange liquide sur le mélange sec et bien remuer jusqu'à l'obtention d'une préparation assez homogène (ce n'est pas grave s'il reste des grumeaux).
4
Déposer des caissettes en papier dans une plaque à muffins pour qu'ils tiennent bien à la cuisson et ajouter de la pâte dans chaque empreinte.
5
Laisser reposer 5 minutes puis enfourner 20 minutes à 180°C.
6
Laisser refroidir avant de dévorer !
L'astuce du chef
Pour encore plus d'arômes vanillés, faire infuser les graines et la gousse dans le lait en le chauffant légèrement avant de commencer la recette.
MuffinsFacileGouter
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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