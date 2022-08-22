Vous allez adorer ces muffins moelleux aux pépites de chocolat à l'heure du goûter

Ce sont des petits nuages de gourmandise ! Moelleux et chocolaté, petits et grands vont se disputer pour manger le dernier muffin…
Vous cherchez une idée pour le goûter ? Alors vous êtes au bon endroit ! Aujourd'hui, on vous propose une recette très gourmande et très facile à faire pour se régaler à 16 heures : des muffins moelleux aux pépites de chocolat. Vos papilles vont fondre de bonheur… Pour un goûter fruité, osez les muffins aux fraises qui vous feront rougir de plaisir ! Et parce que goûter healthy peut absolument rimer avec gourmandise, découvrez la recette des muffins allégés aux poires et aux noix. Une douceur à dévorer sans modération.
Recette Muffins aux pépites de chocolat
Ingrédients
- 280 g de farine
- 100 g de sucre
- 1 sachet de levure
- 2 oeufs
- 150 g de yaourt nature
- 100 ml de lait
- 100 g de beurre fondu
- 150 g de pépites de chocolat
Préparation
1
Mélanger la farine, le sucre et la levure dans un premier.
2
À côté, battre les oeufs avec le yaourt, le lait et le beurre fondu.
3
Verser la préparation liquide sur le mélange sec et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Ajouter alors les pépites de chocolat.
4
Verser la pâte dans des moules à muffins puis enfourner une vingtaine de minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau, elle doit ressortir sèche.