Vous allez adorer ces muffins moelleux aux pépites de chocolat à l'heure du goûter

Par Célia Papaïx ·

Muffins aux pépites de chocolat

Ce sont des petits nuages de gourmandise ! Moelleux et chocolaté, petits et grands vont se disputer pour manger le dernier muffin…

Vous cherchez une idée pour le goûter ? Alors vous êtes au bon endroit ! Aujourd'hui, on vous propose une recette très gourmande et très facile à faire pour se régaler à 16 heures : des muffins moelleux aux pépites de chocolat. Vos papilles vont fondre de bonheur… Pour un goûter fruité, osez les muffins aux fraises qui vous feront rougir de plaisir ! Et parce que goûter healthy peut absolument rimer avec gourmandise, découvrez la recette des muffins allégés aux poires et aux noix. Une douceur à dévorer sans modération.

Recette Muffins aux pépites de chocolat

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 280 g de farine
  • 100 g de sucre
  • 1 sachet de levure
  • 2 oeufs
  • 150 g de yaourt nature
  • 100 ml de lait
  • 100 g de beurre fondu
  • 150 g de pépites de chocolat

Préparation

1
Mélanger la farine, le sucre et la levure dans un premier.
2
À côté, battre les oeufs avec le yaourt, le lait et le beurre fondu.
3
Verser la préparation liquide sur le mélange sec et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Ajouter alors les pépites de chocolat.
4
Verser la pâte dans des moules à muffins puis enfourner une vingtaine de minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau, elle doit ressortir sèche.
MuffinsPas chèresFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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