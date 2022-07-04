Découvrez les pasteles ibericos, ces petits gâteaux ronds espagnols à tomber par terre ! 

Au goûter ou en dessert, dégustez les pasteles ibericos, ces délicieux petits gâteaux ronds espagnols à l'anis et à la cannelle.
Ce gâteau espagnol à des allures de beignets. Et pour cause, c'est ni plus ni moins qu'un gâteau à l'anis frit à l'huile. Avant de le manger, roulez le pastel espagnol dans du sucre en poudre et un peu de cannelle.
Découvrez la recette des pasteles espagnols, vous ne serez pas déçus. En cuisine, c'est vous le chef !
Ingrédients
- 500 g de farine
- 150 g de Sucre en poudre
- 1 zeste de citron
- 50 ml de huile
- 50 ml de lait
- 30 ml de liqueur d'anis
- Cannelle en poudre
- 2 oeufs
- 1 sachet de levure
- 1 pincée de sel
Préparation
1
Commencez la recette des pasteles par mélanger dans un saladier, le sucre en poudre, le zeste de citron et un peu de cannelle en poudre. Réservez la préparation.
2
Dans un autre saladier, cassez les oeufs et battez les énergiquement. Ajoutez le lait, la liqueur d'anis et l'huile. Mélangez activement.
3
Versez la préparation dans le premier saladier, avec le sucre, le citron et la cannelle.
4
Dans un récipient propre, versez la farine. Ajoutez le sel et la levure. Mélangez.
5
Commencez la préparation de la pâte à gâteau. Pour cela, ajoutez la farine petit à petit à la préparation du premier saladier. Tamisez au fur et à mesure la farine et pétrissez doucement. Continuez l'opération jusqu'à avoir obtenu une pâte bien lisse et homogène. Pétrissez.
6
Recouvrez le saladier d'un linge propre et laissez la pâte monter 1 heure à température ambiante.
7
Après le repos, faites chauffer l'huile en grande quantité dans une poêle.
8
Le temps que l'huile chauffe, formez les pasteles. Pour ce faire, sectionnez la pâte en plusieurs morceaux puis roulez-les comme un boudin. Vous pouvez couper une quinzaine de pasteles.
9
Passez à la cuisson des pasteles espagnols. Faites frire chaque pastel dans la poêle d'huile. Ils doivent être colorés mais pas grillés.
10
Une fois cuits, déposez-les sur du papier absorbant pour ôter l'excès d'huile.
11
Dans une assiette, mélangez du sucre en poudre et de la cannelle. Roulez les pasteles tièdes dans ce mélange.
12
Servez ces délicieux petits gâteaux ronds en dessert ou au goûter !