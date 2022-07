Découvrez les pasteles ibericos, ces petits gâteaux ronds espagnols à tomber par terre ! 

Au goûter ou en dessert, dégustez les pasteles ibericos, ces délicieux petits gâteaux ronds espagnols à l'anis et à la cannelle.

Ce gâteau espagnol à des allures de beignets. Et pour cause, c'est ni plus ni moins qu'un gâteau à l'anis frit à l'huile. Avant de le manger, roulez le pastel espagnol dans du sucre en poudre et un peu de cannelle.

Découvrez la recette des pasteles espagnols, vous ne serez pas déçus. En cuisine, c'est vous le chef !