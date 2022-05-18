Gourmand, fruité et surtout très facile à reproduire à la maison, découvrez le merveilleux gâteau au yaourt et aux abricots !
En moins de 10 minutes, réalisez un gâteau très moelleux et très gourmand aux abricots ! Tout le monde est capable de refaire cette recette à la maison et on profite de la saison des abricots pour ensoleiller nos assiettes. Vous pourrez tout à fait utiliser d'autres fruits de saison pour des goûters toujours plus gourmands. Les abricots se cuisinent également en clafoutis ou en crumble. On peut aussi décider de les décliner version salée avec ces petites boulettes de poulet aux épices, elles sont irrésistibles !
Recette Gâteau simple au yaourt et aux abricots
Ingrédients
- 1 pot de yaourt nature
- 3 pots de farine
- 1 pots de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 sachet de levure
- 3 oeufs
- 50 g de beurre
- 6 abricots frais
Préparation
1
Mélanger le yaourt, la farine, le sucre, le sucre vanillé, la levure, les oeufs et le beurre fondu jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et sans grumeau.
2
Verser le tout dans un moule beurré et fariné ou recouvert de papier sulfurisé.
3
Couper les abricots en deux, retirer les noyaux et les enfoncer légèrement dans le moule. Les répartir un peu partout.
4
Enfourner 25 à 30 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson à l'aide de la lame d'un couteau, elle doit ressortir sèche.