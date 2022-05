Gourmand, fruité et surtout très facile à reproduire à la maison, découvrez le merveilleux gâteau au yaourt et aux abricots !

En moins de 10 minutes, réalisez un gâteau très moelleux et très gourmand aux abricots ! Tout le monde est capable de refaire cette recette à la maison et on profite de la saison des abricots pour ensoleiller nos assiettes. Vous pourrez tout à fait utiliser d'autres fruits de saison pour des goûters toujours plus gourmands. Les abricots se cuisinent également en clafoutis ou en crumble. On peut aussi décider de les décliner version salée avec ces petites boulettes de poulet aux épices, elles sont irrésistibles !