Recette familiale de lasagnes aux épinards ultra-fondantes

Les lasagnes ricotta-épinards sont la version végétarienne ultra-crémeuse du grand classique italien ! Ce plat familial généreux marie des couches de pâtes fraîches avec une garniture fondante à la ricotta et aux épinards, une béchamel onctueuse, le tout gratiné au parmesan. Réconfortantes et équilibrées, ces lasagnes se préparent facilement à l'avance et peuvent nourrir 6 à 8 personnes sans se ruiner. Parfaites pour un dîner en semaine ou un repas entre amis le week-end, elles raviront même les plus réticents aux plats végétariens. Pour obtenir ces lasagnes incroyablement crémeuses et savoureuses, c'est vraiment trop facile !
Recette Lasagnes ricotta épinards crémeuses
Ingrédients
- 12 plaques de lasagnes fraîches ou sèches
- 500 g de épinards frais (ou 400 g surgelés)
- 500 g de ricotta
- 200 g de parmesan râpé
- 2 gousses d'ail
- sel, poivre
- huile d'olive
- Pour la béchamel :
- 80 g de beurre
- 80 g de farine
- 1 l de lait
- sel, poivre, muscade
Préparation
1
Laver et équeuter les épinards frais. Dans une grande poêle, faire chauffer un filet d'huile d'olive avec l'ail émincé finement.
2
Ajouter les épinards et les faire tomber 5 minutes. Saler, poivrer puis égoutter et bien presser pour retirer un maximum d'eau.
3
Mélanger les épinards dans un saladier avec la ricotta.
4
Dans une casserole, faire fondre le beurre. Ajouter la farine d'un coup et mélanger au fouet pendant une minute.
5
Verser le lait progressivement en fouettant sans cesse. Cuire 5 à 7 minutes en remuant constamment jusqu'à ce que la béchamel épaississe. Assaisonner de sel, poivre et muscade.
6
Préchauffer le four à 180°C.
7
Dans un grand plat à gratin huilé, verser une louche de béchamel au fond. Disposer une couche de plaques de lasagnes, étaler 1/3 du mélange ricotta-épinards puis recouvrir de béchamel et saupoudrer de parmesan. Répéter l'opération 3 fois en terminant par de la béchamel et du parmesan.
8
Couvrir de papier alu et enfourner 30 minutes. Retirer le papier alu et laisser gratiner encore 15 minutes.