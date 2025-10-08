Recette familiale de lasagnes aux épinards ultra-fondantes

Par Célia Papaïx ·

Lasagnes ricotta épinards crémeuses

Les lasagnes ricotta-épinards sont la version végétarienne ultra-crémeuse du grand classique italien ! Ce plat familial généreux marie des couches de pâtes fraîches avec une garniture fondante à la ricotta et aux épinards, une béchamel onctueuse, le tout gratiné au parmesan. Réconfortantes et équilibrées, ces lasagnes se préparent facilement à l'avance et peuvent nourrir 6 à 8 personnes sans se ruiner. Parfaites pour un dîner en semaine ou un repas entre amis le week-end, elles raviront même les plus réticents aux plats végétariens. Pour obtenir ces lasagnes incroyablement crémeuses et savoureuses, c'est vraiment trop facile !

Recette Lasagnes ricotta épinards crémeuses

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 12 plaques de lasagnes fraîches ou sèches
  • 500 g de épinards frais (ou 400 g surgelés)
  • 500 g de ricotta
  • 200 g de parmesan râpé
  • 2 gousses d'ail
  • sel, poivre
  • huile d'olive
  • Pour la béchamel :
  • 80 g de beurre
  • 80 g de farine
  • 1 l de lait
  • sel, poivre, muscade

Préparation

1
Laver et équeuter les épinards frais. Dans une grande poêle, faire chauffer un filet d'huile d'olive avec l'ail émincé finement.
2
Ajouter les épinards et les faire tomber 5 minutes. Saler, poivrer puis égoutter et bien presser pour retirer un maximum d'eau.
3
Mélanger les épinards dans un saladier avec la ricotta.
4
Dans une casserole, faire fondre le beurre. Ajouter la farine d'un coup et mélanger au fouet pendant une minute.
5
Verser le lait progressivement en fouettant sans cesse. Cuire 5 à 7 minutes en remuant constamment jusqu'à ce que la béchamel épaississe. Assaisonner de sel, poivre et muscade.
6
Préchauffer le four à 180°C.
7
Dans un grand plat à gratin huilé, verser une louche de béchamel au fond. Disposer une couche de plaques de lasagnes, étaler 1/3 du mélange ricotta-épinards puis recouvrir de béchamel et saupoudrer de parmesan. Répéter l'opération 3 fois en terminant par de la béchamel et du parmesan.
8
Couvrir de papier alu et enfourner 30 minutes. Retirer le papier alu et laisser gratiner encore 15 minutes.
9
Servir bien chaud !
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA RECETTE
- La suite après cette vidéo -
Gratin Pâtes Végétarien Cuisine italienne Facile Rapide Pas chères
Plus de recettes
Lasagnes rolls aux épinards et à la ricotta
Lasagnes rolls aux épinards et à la ricotta
Lasagnes aux légumes italiens, ricotta & salade de Trévise
Lasagnes aux légumes italiens, ricotta & salade de Trévise
Lasagnes saumon, fromage, épinards
Lasagnes saumon, fromage, épinards
Poulet garni à la ricotta, aux épinards et au parmesan
Poulet garni à la ricotta, aux épinards et au parmesan
Pâtes au citron au poulet grillé, aux épinards et à la ricotta
Pâtes au citron au poulet grillé, aux épinards et à la ricotta
Pâtes crémeuses à la sauce tomate
Pâtes crémeuses à la sauce tomate
Lasagnes ricotta épinards crémeuses
Lasagnes ricotta épinards crémeuses
Lasagnes à la ricotta et aux épinards
Lasagnes à la ricotta et aux épinards
Pâtes crémeuses aux champignons (one pot pasta)
Pâtes crémeuses aux champignons (one pot pasta)
Lasagnes de courgettes et ricotta
Lasagnes de courgettes et ricotta