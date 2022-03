Craquez pour les raviolis frits et gourmands à partager !

Voici une recette facile et rapide à préparer pour votre prochain apéro : les raviolis frits ! Avec quelques ingrédients et en très peu de temps, vous allez craquer.

Pas besoin de mille ingrédients pour faire plaisir à nos papilles ! La preuve avec ces raviolis frits très faciles à reproduire à la maison. Optez pour les raviolis de votre choix, panez-les, un bain de friture et voilà, le tour est joué ! On les sert avec une sauce salsa par exemple pour un apéro original et gourmand. On ne peut que vous conseiller de réaliser vos raviolis maison, ce sera encore meilleur et vos invités vous demanderont votre petit secret… Si vous préférez la jouer classique, goûtez les raviolis aux épinards et leur crème de gorgonzola aux noix, c'est un pur délice.