On se régale avec la sauce rémoulade, en accompagnement du céleri ou de crudités à l'apéro !

La sauce rémoulade est automatiquement associée au céleri… mais pas que ! Découvrez la recette traditionnelle de la sauce rémoulade et comment l'associer.

La sauce rémoulade fait partie des sauces françaises traditionnelles. En apéritif ou en accompagnement d'un plat, la sauce rémoulade sublime les légumes et les poissons blancs. Cette sauce s'émulsionne comme une mayonnaise avec un œuf. Rajoutez seulement des cornichons et des câpres, et la sauce est prête !

Sur des pommes de terre vapeur, en accompagnement d'un poisson blanc avec un jus de citron ou dans la classique salade de céleri, la sauce rémoulade est exquise !

Découvrez la recette traditionnelle de la sauce rémoulade.