On se régale avec la sauce rémoulade, en accompagnement du céleri ou de crudités à l'apéro !

La sauce rémoulade est automatiquement associée au céleri… mais pas que ! Découvrez la recette traditionnelle de la sauce rémoulade et comment l'associer.
La sauce rémoulade fait partie des sauces françaises traditionnelles. En apéritif ou en accompagnement d'un plat, la sauce rémoulade sublime les légumes et les poissons blancs. Cette sauce s'émulsionne comme une mayonnaise avec un œuf. Rajoutez seulement des cornichons et des câpres, et la sauce est prête !
Sur des pommes de terre vapeur, en accompagnement d'un poisson blanc avec un jus de citron ou dans la classique salade de céleri, la sauce rémoulade est exquise !
Découvrez la recette traditionnelle de la sauce rémoulade.
Ingrédients
- 2 c. à soupe de moutarde
- 2 jaunes d'oeufs
- 2 c. à soupe de vinaigre
- 1 échalote
- 1 c. à soupe de câpre
- 35 cl de d'huile d'olive
- 2 cornichons
- 1 botte de persil
- brins de ciboulette
- sel, poivre
Préparation
1
Commencez la recette de la sauce rémoulade en mettant dans un petit saladier les deux jaunes d'oeufs, la moutarde et le vinaigre. Mélangez activement avec un petit fouet.
2
Épluchez l'échalote et coupez-la en gros morceaux. Mixez l'échalote et ajoutez-la à la préparation.
3
À la manière d'une mayonnaise, montez la préparation. Pour cela, versez progressivement l'huile d'olive et n'arrêtez pas de mélanger.
4
La sauce doit monter comme une mayonnaise.
5
Assaisonnez la sauce avec du sel et du poivre.
6
Mixez le tout jusqu'à obtenir une sauce homogène et fluide.
7
Hachez très finement les câpres et les cornichons. Ciselez le persil frais et la ciboulette. Ajoutez les câpres, les cornichons, la ciboulette et le persil à la sauce rémoulade.
8
La sauce rémoulade est prête ! Versez la sauce dans un bol, recouvrez d'un film alimentaire et réservez au frais pendant 1 heure.
9
Vous pouvez servir cette sauce rémoulade de plusieurs façons : avec du céleri-rave, à l'apéritif avec des bâtonnets de crudités, en accompagnement d'un poisson ou d'une salade de pommes de terre à la vapeur.