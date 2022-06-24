Osez les radis rôtis à la ciboulette, c'est une surprise gourmande pour vos papilles !

Par Célia Papaïx ·

Radis rôtis

Pour un dîner vite fait bien fait cet été, laissez-vous tenter par ces radis rôtis ! On n'y avait pas pensé et pourtant, c'est un véritable délice…

Si vous voulez varier des traditionnels radis à croquer avec du beurre, que diriez-vous d'essayer une recette plus originale mais tellement gourmande ? On vous propose de préparer des radis rôtis dans du beurre et avec de la ciboulette, c'est super facile à faire et vos papilles vont adorer, on vous le garantit. Pour l'apéritif, servez des sablés au parmesan et leur rosace de radis, vous allez craquer ! Et ne jetez pas vos fanes de radis, vous pourrez très bien les réutiliser dans un velouté avec des courgettes. Osez également le melon rôti au miel et au romarin, c'est une assiette à laquelle vous ne direz pas non…

Recette Radis rôtis

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 échalotes
  • 30 g de beurre
  • 1 filet d'huile d'olive
  • 2 bottes de radis
  • 10 brins de ciboulette
  • sel, poivre

Préparation

1
Émincer finement les échalotes et les faire revenir dans une poêle avec le beurre et l'huile d'olive jusqu'à ce qu'elles deviennent translucides.
2
Bien laver les radis, retirer une partie des fanes puis les couper en deux. Les ajouter dans la poêle et faire revenir pendant 5 minutes environ en remuant régulièrement.
3
Baisser le feu, mettre un couvercle et poursuivre la cuisson pendant 5 minutes pour que les radis deviennent tendres.
4
Pendant ce temps, ciseler la ciboulette. Saupoudrer les radis de ciboulette, saler, poivrer et servir aussitôt.
Facile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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