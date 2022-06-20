Voici la véritable recette de la cassata sicilienne, un gâteau aux fruits secs exquis

Ce gâteau d'origine sicilienne va vous faire voyager au pays de la dolce vita. Découvrez la recette originale de la cassata sicilienne à base de ricotta, de pâte d'amande et de fruits secs.
On ne va pas vous mentir, ce dessert italien demande de passer un peu de temps en cuisine. Mais croyez-nous, la recette en vaut le détour. La cassata siciliana fait partie des desserts italiens les plus appréciés des locaux.
Parmi les recettes traditionnelles, on retrouve forcément la cassata siciliana. Une génoise fondante, une pâte d'amande pleine de goût et des fruits confits constituent les principaux ingrédients de ce dessert sicilien. Traditionnellement, la cassata était le dessert dégusté à Pâques. Aujourd'hui, il se mange toute l'année. En cuisine !
Préparation
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Préparation de la génoise :
Traditionnellement, la préparation de la cassata siciliana se commence la veille. Le gâteau aura plus de goût et de saveurs siciliennes. La veille, cuisinez une génoise rectangulaire, elle sera la base de votre cassata. Préchauffez votre four à 180°C. Dans un saladier, mélangez la levure et la farine.
2
Séparez les blancs des jaunes d'oeufs. À l'aide d'un robot, montez les blancs en neige. Ajoutez une pincée de sel. Une fois que les blancs sont fermes, ajoutez le sucre en poudre et battez à nouveau.
3
Préparez les 4 jaunes d'oeufs dans un bol et la farine et la levure dans un autre. Baissez la vitesse du robot (mais il doit toujours être en marche) et versez les jaunes. Tout de suite après, ajoutez la farine et la levure. Une fois que c'est mélangé, arrêtez le robot et versez dans votre moule de 35cm sur 25cm. Enfournez 20 minutes. Une fois que c'est cuit, laissez refroidir. Réservez.
4
Préparation du gâteau :
Toujours la veille, mélangez la ricotta et le sucre glace dans un saladier que vous couvrez avec du film alimentaire. Réservez au réfrigérateur pendant 6 à 8 heures.
5
Le lendemain, il faut filtrer la préparation laissée au frigo. Sortez le saladier avec la ricotta et le sucre glace. Passez au tamis la préparation. Elle doit être bien lisse.
6
Coupez les quartiers d'oranges confites en petits morceaux. Ajoutez l'orange et le chocolat à la préparation à la ricotta. Réservez le tout au réfrigérateur.
7
Continuez la préparation du gâteau. Sur un plan de travail propre, pétrissez la pâte d'amande à la pâte de pistache. Saupoudrez d'un peu de sucre glace. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, abaissez la pâte sur les mêmes dimensions que la génoise.
8
Coupez la génoise en tranches fines. Étalez-la l'intérieur d'un moule beurré (ou des petits moules individuels). Dans un bol, mélangez tous les ingrédients pour le trempage de la génoise. Trempez un morceau de génoise dans le liquide, et déposez une couche de génoise le plat.
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Étalez la pâte d'amande et de pistache mélangée sur la génoise.
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Ajoutez des fruits confits à la préparation à la ricotta (gardez en pour la décoration). Une variante existe avec de la vanille. Vous pouvez en rajouter un petit peu dans l'appareil avec la ricotta. Versez la préparation sur le gâteau. À l'aide d'une maryse, lissez la cassata.
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Recouvrez la cassata sicilienne avec du film alimentaire. Réservez la recette italienne au réfrigérateur pendant au moins 3 heures.
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Préparation du glaçage :
Avant de servir la cassata, préparez le glaçage. Dans une casserole, versez 350g de sucre glace et suffisamment d'eau pour obtenir un liquide crémeux. Ajoutez l'eau petit à petit pour obtenir une crème onctueuse, blanche et épaisse.
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Avant que la préparation ne boue, sortez du feu et versez le glaçage sur la cassata siciliana. Veillez à recouvrir la totalité du dessert car une fois versé, le glaçage sèche instantanément.
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Avec le reste de fruits confits qu'il vous reste, décorez harmonieusement la cassata. Vous pouvez ajoutez des quartiers d'oranges confites.
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Régalez-vous avec ce dessert tout droit venu de Sicile !