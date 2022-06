Voici la véritable recette de la cassata sicilienne, un gâteau aux fruits secs exquis

Préparation de la génoise : Traditionnellement, la préparation de la cassata siciliana se commence la veille. Le gâteau aura plus de goût et de saveurs siciliennes. La veille, cuisinez une génoise rectangulaire, elle sera la base de votre cassata. Préchauffez votre four à 180°C. Dans un saladier, mélangez la levure et la farine.

3

Préparez les 4 jaunes d'oeufs dans un bol et la farine et la levure dans un autre. Baissez la vitesse du robot (mais il doit toujours être en marche) et versez les jaunes. Tout de suite après, ajoutez la farine et la levure. Une fois que c'est mélangé, arrêtez le robot et versez dans votre moule de 35cm sur 25cm. Enfournez 20 minutes. Une fois que c'est cuit, laissez refroidir. Réservez.