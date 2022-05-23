Facile à faire et très gourmande, on se régale avec une délicieuse tarte aux framboises !

C'est toujours meilleur quand c'est fait maison ! La preuve avec cette tarte aux framboises, idéale pour les beaux jours.
Une pâte sablée craquante, une crème pâtissière onctueuse et des framboises fraîches, voici les ingrédients pour se régaler à l'heure du goûter en plein été ! Cette tarte estivale et fruitée fera rougir de plaisir vos papilles, et c'est trop simple à faire à la maison, c'est promis. Pour plus de gourmandise, craquez pour les madeleines chocolatées aux framboises ! Si vous voulez une recette originale et légère, osez les muffins à la framboise et aux pistaches sans gluten. Vous pourrez accompagner le tout d'une rafraîchissante sangria aux pêches et aux framboises, avec modération !
Recette Tarte aux framboises
Ingrédients
- Pour la pâte sablée :
- 120 g de beurre mou
- 250 g de farine
- 3 g de sel
- 100 g de sucre
- 1 oeuf
- Pour la crème pâtissière :
- 500 ml de lait
- 1 gousse de vanille
- 4 jaunes d'oeufs
- 100 g de sucre
- 60 g de maïzena
- 250 g de framboises fraîches
Préparation
1
Réaliser la pâte sablée : mélanger le beurre mou avec la farine, le sel et le sucre pour obtenir un sablage.
2
Incorporer l'oeuf et pétrir jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte homogène. La filmer et la réserver au frais.
3
Une fois la pâte refroidie, fariner un plan de travail et étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie puis la déposer dans un moule à tarte (ou un cercle), préalablement beurré.
4
Piquer légèrement le fond et enfourner 15 à 20 minutes à 180°C pour qu'elle colore mais attention à ne pas la brûler !
5
Pendant ce temps, préparer la crème pâtissière : dans une casserole, verser le lait. Fendre la gousse de vanille, gratter les grains et les mettre avec le lait (ainsi que la gousse) puis porter à ébullition.
6
Battre les jaunes d'oeufs et le sucre pour blanchir le mélange. Ajouter la maïzena et remuer pour qu'il n'y ait plus de grumeaux.
7
Retirer la gousse de vanille et verser la moitié du lait chaud sur le mélange précédent. Remuer très rapidement pour ne pas cuire les oeufs. Quand le mélange est homogène, reverser le tout dans la casserole et remettre à chauffer à feu doux pour épaissir la crème en mélangeant en continu.
8
Quand la crème est bien épaisse, débarrasser dans un récipient et filmer au contact pour éviter qu'elle ne "croûte".
9
Une fois le fond de tarte cuit et refroidi, détendre la crème pâtissière et l'étaler au fond de la tarte. Ajouter les framboises et servir bien frais !
L'astuce du chef
Vous pouvez râper un peu de chocolat par-dessus pour plus de gourmandise !