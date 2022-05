Facile à faire et très gourmande, on se régale avec une délicieuse tarte aux framboises !

C'est toujours meilleur quand c'est fait maison ! La preuve avec cette tarte aux framboises, idéale pour les beaux jours.

Une pâte sablée craquante, une crème pâtissière onctueuse et des framboises fraîches, voici les ingrédients pour se régaler à l'heure du goûter en plein été ! Cette tarte estivale et fruitée fera rougir de plaisir vos papilles, et c'est trop simple à faire à la maison, c'est promis. Pour plus de gourmandise, craquez pour les madeleines chocolatées aux framboises ! Si vous voulez une recette originale et légère, osez les muffins à la framboise et aux pistaches sans gluten. Vous pourrez accompagner le tout d'une rafraîchissante sangria aux pêches et aux framboises, avec modération !