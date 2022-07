Voici un gâteau aux cerises et à la ricotta très gourmand, très moelleux et très simple à faire à la maison

Rougissez de plaisir avec ce dessert aux cerises aussi moelleux qu'un nuage et ultra-gourmand !

Découvrez une recette très simple à refaire chez vous et parfaite pour l'été : le gâteau aux cerises et à la ricotta. Ce dessert changera du crumble aux cerises, lui aussi très gourmand et croquant avec les flocons d'avoine. Pour rougir de plaisir à chaque bouchée, plongez votre cuillère dans ce tiramisu aux cerises, c'est absolument irrésistible ! On vous met également au défi de ne pas succomber au cake à la ricotta et au pamplemousse. Spoiler alert : c'est impossible…