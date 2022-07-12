Voici un gâteau aux cerises et à la ricotta très gourmand, très moelleux et très simple à faire à la maison

Par Célia Papaïx ·

Gâteau aux cerises et à la ricotta

Rougissez de plaisir avec ce dessert aux cerises aussi moelleux qu'un nuage et ultra-gourmand !

Découvrez une recette très simple à refaire chez vous et parfaite pour l'été : le gâteau aux cerises et à la ricotta. Ce dessert changera du crumble aux cerises, lui aussi très gourmand et croquant avec les flocons d'avoine. Pour rougir de plaisir à chaque bouchée, plongez votre cuillère dans ce tiramisu aux cerises, c'est absolument irrésistible ! On vous met également au défi de ne pas succomber au cake à la ricotta et au pamplemousse. Spoiler alert : c'est impossible…

Recette Gâteau aux cerises et à la ricotta

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:50
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 450 g de cerise
  • 3 oeufs
  • 100 g de sucre
  • 1/2 citron jaune bio (pour le zeste)
  • 70 ml de huile neutre (tournesol par exemple)
  • 250 g de ricotta
  • 200 g de farine
  • 1/2 sachet de levure
  • 50 g de poudre d'amande (ou de noisette)
  • 120 ml de crème liquide

Préparation

1
Laver, dénoyauter et couper les cerises en morceaux. Les laisser dégorger dans une passoire au dessus d'un bol.
2
Battre les oeufs avec le sucre et le zeste de citron jusqu'à ce que le mélange soit mousseux. Verser l'huile et bien mélanger.
3
Ajouter la ricotta, bien mélanger puis incorporer les poudres (farine, levure et poudre d'amande). Verser la crème liquide et remuer jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène.
4
Incorporer les cerises, mélanger et verser dans un moule à cake beurré ou huilé. Enfourner 50 minutes à 170°C.
5
Vérifier la cuisson avec la lame d'un couteau : elle doit ressortir sèche. Attendre avant de démouler puis déguster !
Gâteau
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Tarte feuilletée aux tomates cerises et ricotta
Tarte feuilletée aux tomates cerises et ricotta
Cookies aux cerises
Cookies aux cerises
Tarte aux cerises
Tarte aux cerises
Clafoutis aux cerises
Clafoutis aux cerises
Clafoutis aux cerises !
Clafoutis aux cerises !
Cake aux cerises et framboises
Cake aux cerises et framboises
Gâteau facile à la ricotta
Gâteau facile à la ricotta
Gâteau à la ricotta et raisins secs
Gâteau à la ricotta et raisins secs
Gâteau aux cerises et aux amandes de Cyril Lignac
Gâteau aux cerises et aux amandes de Cyril Lignac
Gâteau fourré aux cerises
Gâteau fourré aux cerises