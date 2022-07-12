Voici un gâteau aux cerises et à la ricotta très gourmand, très moelleux et très simple à faire à la maison

Rougissez de plaisir avec ce dessert aux cerises aussi moelleux qu'un nuage et ultra-gourmand !
Découvrez une recette très simple à refaire chez vous et parfaite pour l'été : le gâteau aux cerises et à la ricotta. Ce dessert changera du crumble aux cerises, lui aussi très gourmand et croquant avec les flocons d'avoine. Pour rougir de plaisir à chaque bouchée, plongez votre cuillère dans ce tiramisu aux cerises, c'est absolument irrésistible ! On vous met également au défi de ne pas succomber au cake à la ricotta et au pamplemousse. Spoiler alert : c'est impossible…
Recette Gâteau aux cerises et à la ricotta
Ingrédients
- 450 g de cerise
- 3 oeufs
- 100 g de sucre
- 1/2 citron jaune bio (pour le zeste)
- 70 ml de huile neutre (tournesol par exemple)
- 250 g de ricotta
- 200 g de farine
- 1/2 sachet de levure
- 50 g de poudre d'amande (ou de noisette)
- 120 ml de crème liquide
Préparation
1
Laver, dénoyauter et couper les cerises en morceaux. Les laisser dégorger dans une passoire au dessus d'un bol.
2
Battre les oeufs avec le sucre et le zeste de citron jusqu'à ce que le mélange soit mousseux. Verser l'huile et bien mélanger.
3
Ajouter la ricotta, bien mélanger puis incorporer les poudres (farine, levure et poudre d'amande). Verser la crème liquide et remuer jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène.
4
Incorporer les cerises, mélanger et verser dans un moule à cake beurré ou huilé. Enfourner 50 minutes à 170°C.
5
Vérifier la cuisson avec la lame d'un couteau : elle doit ressortir sèche. Attendre avant de démouler puis déguster !