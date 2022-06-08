Voici un tiramisu super gourmand aux cerises pour rougir de plaisir cet été !

Chaque cuillère de ce tiramisu aux cerises est un véritable régal ! Cette recette va vraiment vous faire fondre de gourmandise.
La cerise est de retour et on ne pouvait pas être plus content ! À picorer directement sur l'arbre ou dans des desserts délicieux, on adore les cerises. On vous a fait découvrir les financiers parfaits pour cet été ainsi que les muffins fourrés à la cerise et au cassis pour vous remonter le moral. Aujourd'hui, on revisite ensemble le tiramisu avec cette version colorée et fruitée aux cerises, c'est tellement bon qu'on y replonge encore et encore notre cuillère ! Et pour varier les plaisirs, que diriez-vous d'un tiramisu aux framboises ? Vos papilles vont rougir de gourmandise cet été…
Recette Tiramisu aux cerises
Ingrédients
- 4 c. à soupe de sirop de cerises
- 400 ml de eau
- 2 oeufs
- 40 g de sucre
- 250 g de mascarpone
- 250 g de cerise
- 16 biscuits à la cuillère
- feuilles de menthe
Préparation
1
Porter à ébullition le sirop de cerises et l'eau quelques minutes et laisser refroidir.
2
Séparer les jaunes des blancs. Battre les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter le mascarpone détendu et bien mélanger.
3
Monter les blancs d'oeufs en neige bien fermes puis les incorporer délicatement à la préparation précédente jusqu'à ce que la crème soit bien onctueuse.
4
Laver, équeuter et couper les cerises en deux (en conserver quelques unes entières pour la décoration). Retirer les noyaux.
5
Commencer le montage : tremper les biscuits dans le sirop et en déposer deux au fond des verrines. Ajouter une couche de crème, des cerises découpées, deux nouveaux biscuits imbibés, une couche de crème et terminer par des cerises.
6
Réserver au frais pendant minimum 2 heures (une nuit idéalement). Décorer avec des cerises entières et des feuilles de menthe avant de déguster !