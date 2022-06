Voici un tiramisu super gourmand aux cerises pour rougir de plaisir cet été !

Chaque cuillère de ce tiramisu aux cerises est un véritable régal ! Cette recette va vraiment vous faire fondre de gourmandise.

La cerise est de retour et on ne pouvait pas être plus content ! À picorer directement sur l'arbre ou dans des desserts délicieux, on adore les cerises. On vous a fait découvrir les financiers parfaits pour cet été ainsi que les muffins fourrés à la cerise et au cassis pour vous remonter le moral. Aujourd'hui, on revisite ensemble le tiramisu avec cette version colorée et fruitée aux cerises, c'est tellement bon qu'on y replonge encore et encore notre cuillère ! Et pour varier les plaisirs, que diriez-vous d'un tiramisu aux framboises ? Vos papilles vont rougir de gourmandise cet été…