Gratin de gnocchis au potimarron et mozzarella : la recette d'automne facile et réconfortante

Ce gratin de gnocchis au potimarron et à la mozzarella est la recette idéale pour profiter des saveurs de l'automne. Facile à préparer et ultra-réconfortant, il marie la douceur du potimarron à la gourmandise du fromage fondu et au moelleux des gnocchis frais. C'est une idée parfaite pour un dîner rapide et savoureux, en famille, en amoureux ou entre amis ! Ce gratin est très peu coûteux et vous pourrez le réaliser à l'avance, vous n'aurez plus qu'à le réchauffer pour vous régaler.

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 600 g de gnocchis frais
  • 400 g de potimarron épluché
  • 1 oignon
  • 2 gousses d'ail
  • 200 ml de crème liquide
  • 200 g de Mozzarella râpée
  • 50 g de parmesan râpé
  • sel, poivre
  • huile d'olive

Préparation

1
Préchauffer le four à 190°C.
2
Couper le potimarron en cubes et le faire rôtir une vingtaine de minutes dans une sauteuse avec un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Ajouter l'oignon émincé et les gousses d'ail hachées.
3
Verser la crème liquide et laisser mijoter 5 minutes.
4
Mixer le tout jusqu'à l'obtention d'une sauce onctueuse.
5
Faire cuire les gnocchis dans un grand volume d'eau bouillante salée jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface. Les égoutter et les déposer dans un plat à gratin.
6
Verser la sauce et bien mélanger. Saupoudrer de parmesan et de mozzarella puis enfourner 15 minutes.
7
Servir le gratin bien chaud !
L'astuce du chef
Pour une version avec de la viande, faites griller quelques lardons à part et mélangez-les avec les gnocchis et la sauce !
