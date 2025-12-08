Gratin de pâtes au jambon et légumes : la recette facile, rapide, familiale et très gourmande

Par Célia Papaïx ·

Gratin de pâtes au brocoli, cheddar et jambon

Ce gratin de pâtes au brocoli, cheddar et jambon est un plat familial rapide et économique, parfait pour un dîner de semaine ! La douceur du brocoli se marie au fondant du cheddar et à la touche salée du jambon pour un résultat ultra-réconfortant. Vous allez réussir à faire manger du brocoli à toute la famille comme ça ! Simple à préparer et terriblement gourmand, ce gratin plaît aux petits comme aux grands. Une recette pratique, savoureuse et de saison.

Recette Gratin de pâtes au brocoli, cheddar et jambon

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 300 g de pâtes de votre choix
  • 200 g de brocoli
  • 150 g de dés de jambon
  • 150 g de cheddar râpé
  • 20 cl de crème liquide
  • sel, poivre
  • beurre

Préparation

1
Préchauffer le four à 200°C.
2
Cuire les pâtes selon les instructions sur le paquet. Faire blanchir le brocoli détaillé en fleurettes dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes.
3
Dans un grand plat beurré, mélanger les pâtes égouttées avec le brocoli, les dés de jambon, la moitié du cheddar râpé et la crème. Assaisonner de sel et poivre.
4
Parsemer avec le reste de cheddar et enfourner 15 à 20 minutes à 180°C pour un résultat bien doré et gratiné.
- La suite après cette vidéo -
Gratin Pâtes Facile Rapide Pas chères Hiver Automne
Plus de recettes
Gratin de pâtes au jambon et au fromage
Gratin de pâtes au jambon et au fromage
Gratin de pâtes au jambon et aux champignons
Gratin de pâtes au jambon et aux champignons
Soupe au bacon, brocoli et cheddar
Soupe au bacon, brocoli et cheddar
Gratin saumon brocoli
Gratin saumon brocoli
Pâtes au brocoli
Pâtes au brocoli
Pâtes aux crevettes et brocoli
Pâtes aux crevettes et brocoli
Gratin de pâtes au brocoli, cheddar et jambon
Gratin de pâtes au brocoli, cheddar et jambon
Quiche pas chère au brocoli, jambon et chèvre
Quiche pas chère au brocoli, jambon et chèvre
Gratin de pâtes pas cher au jambon et au fromage
Gratin de pâtes pas cher au jambon et au fromage
Gratin de pâtes au fromage et jambon
Gratin de pâtes au fromage et jambon