Gratin de pâtes au jambon et légumes : la recette facile, rapide, familiale et très gourmande

Ce gratin de pâtes au brocoli, cheddar et jambon est un plat familial rapide et économique, parfait pour un dîner de semaine ! La douceur du brocoli se marie au fondant du cheddar et à la touche salée du jambon pour un résultat ultra-réconfortant. Vous allez réussir à faire manger du brocoli à toute la famille comme ça ! Simple à préparer et terriblement gourmand, ce gratin plaît aux petits comme aux grands. Une recette pratique, savoureuse et de saison.
Recette Gratin de pâtes au brocoli, cheddar et jambon
Ingrédients
- 300 g de pâtes de votre choix
- 200 g de brocoli
- 150 g de dés de jambon
- 150 g de cheddar râpé
- 20 cl de crème liquide
- sel, poivre
- beurre
Préparation
1
Préchauffer le four à 200°C.
2
Cuire les pâtes selon les instructions sur le paquet. Faire blanchir le brocoli détaillé en fleurettes dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes.
3
Dans un grand plat beurré, mélanger les pâtes égouttées avec le brocoli, les dés de jambon, la moitié du cheddar râpé et la crème. Assaisonner de sel et poivre.
4
Parsemer avec le reste de cheddar et enfourner 15 à 20 minutes à 180°C pour un résultat bien doré et gratiné.