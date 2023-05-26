Découvrez les parfums gourmands du jambalaya, un plat traditionnel de la Louisiane aux milles saveurs !

Venue tout droit de la Louisiane aux États-Unis, cette recette de jambalaya va vous enchanter ! C'est un plat de riz bien parfumé aux épices avec du poulet, des crevettes et du chorizo très facile à réaliser. Attention les papilles !
Et si on savourait toute la gourmandise de la cuisine cajun avec une des recettes les plus emblématiques : le jambalaya ? Originaire de Louisiane aux États-Unis, cette assiette de riz au poulet, chorizo et crevettes va ravir toutes les papilles autour de la table ! C'est très facile à refaire chez vous et on vous garantit que toutes ces saveurs vont vous faire voyager. À vous de relever ce plat selon votre sensibilité au piment, attention à doser avec parcimonie si vous n'êtes pas habitué à la cuisine cajun. On pourrait presque comparer le jambalaya à la paella, ces deux recettes ont les mêmes inspirations. C'est parti pour réaliser un jambalaya comme à la Nouvelle-Orléans !
Ingrédients
- 2 cubes de bouillon de volaille
- huile d'olive
- 2 blancs de poulet
- 100 g de chorizo
- 100 g de jambon
- 2 oignons hachés
- 3 gousses d'ail hachées
- 1 poivron vert coupé en cubes
- 1 branche de céleri coupée en bâtonnets
- 250 g de riz long grain
- 1 c. à café de origan séché
- 3 pincées de thym séché
- 3 clous de girofle
- 5 pincées de piment de Cayenne (à ajuster si besoin)
- sel, poivre
- 15 crevettes cuites et décortiquées
- 4 brins de persil plat
Préparation
1
Porter 1 litre d'eau à ébullition et plonger les cubes de bouillon. Conserver au chaud pendant le reste de la préparation.
2
Faire chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle et ajouter le poulet coupé en morceaux pendant 3 minutes. Ajouter le chorizo et le jambon coupés en dés et rondelles et cuire de nouveau pendant 2 minutes. Débarrasser.
3
Dans une cocotte à feu doux, faire chauffer un filet d'huile d'olive. Ajouter les oignons, l'ail, le poivron et le céleri. Laisser cuire 5 minutes environ en mélangeant régulièrement. Verser le riz, cuire 2 minutes.
4
Ajouter la viande (poulet, chorizo et jambon) et verser le bouillon de volaille chaud. Assaisonner avec l'origan, le thym, les clous de girofle, le piment, le sel et le poivre. Mélanger et laisser cuire 20 à 25 minutes à couvert en remuant de temps en temps.
5
Avant de servir, ajouter les crevettes et saupoudrer de persil plat. Déguster bien chaud !