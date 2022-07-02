Faites voyager vos papilles avec le bacalhau à Bras, le plat traditionnel portugais

Parmi les recettes portugaises les plus appréciées, on retrouve le bacalhau à Bras en première place. Voici la recette de la spécialité portugaise la plus connue, à la morue !
Cap sur le Portugal avec cette recette du bacalhau à Bras. Au pays de la morue, le bacalhau à Bras est le plat le plus apprécié des locaux. L'association de la morue, de l'oignon et des pommes de terre aromatisées avec des herbes fraîches, est exquise.
Dans la cuisine portugaise le poisson en général, et la morue en particulier, se cuisinent à toutes les sauces. En beignet, en brandade, en gratin ou en plat principal, la morue fait carton plein.
Découvrez sans plus attendre la délicieuse recette du bacalhau à Bras. En cuisine, c'est vous le chef !
Ingrédients
- 500 g de morue
- 1 kg de pomme de terre
- 6 oeufs
- 2 oignons jaunes
- 2 gousses d'ail
- Dizaine d'olives noires
- Feuilles de laurier
- 1 botte de persil
- huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Commencez la recette du bacalhau à Bras la veille. Cette étape est indispensable. Elle sert à dessaler la morue. En effet, la morue est extrêmement salée. Pour enlever le maximum de sel de la morue, plongez-la dans un saladier d'eau. Pour que l'opération soit impeccable, changez l'eau du saladier fréquemment. La morue doit dessaler pendant 24 heures.
2
Le jour J, rincez la morue à l'eau claire. Pour la préparation du bacalhau (morue en portugais), enlevez la peau et les arêtes. À l'aide d'une fourchette, effilochez la morue pour obtenir la texture voulue à la cuisson. Réservez.
3
Préparez le reste des ingrédients de la recette. Pelez les gousses d'ail et les oignons. Hachez l'ail très finement et coupez les oignons en fines lamelles. Épluchez les pommes de terre et taillez-les en fines allumettes (comme des frites).
4
Dans une poêle chaude avec un peu d'huile d'olive, faites suer les oignons et l'ail. Laissez-les colorer tranquillement.
5
Une fois colorés, ajoutez quelques feuilles de laurier pour parfumer.
6
Dans une friteuse ou une sauteuse, faites revenir les pommes de terre. Faites attention à la cuisson, elles ne doivent pas être cuites comme des frites mais juste précuites.
7
Dans la poêle, ajoutez les oignons, l'ail, les allumettes de pommes de terre précuites et la morue effilochée.
8
Faites cuire à feu moyen. Les ingrédients ne doivent surtout pas accrocher à la poêle.
9
Dans un bol, battez les oeufs en omelette. Ajoutez du sel et du poivre. Ciselez le persil frais et ajoutez-en dans le bol. Mélangez.
10
Deux minutes avant la fin de la cuisson du bacalhau à Bras, versez les oeufs dans la poêle. Bien mélanger.
11
Laissez cuire très peu de temps (environ 2 minutes) à feu très doux pour ne pas que ça accroche.
12
Servez cette recette portugaise dans des assiettes creuses. Décorez ce plat avec du persil ciselé et des olives noires.
13
Il ne reste plus qu'à vous régaler avec l'une des meilleures recettes portugaises, le bacalhau à Bras !