Faites voyager vos papilles avec le bacalhau à Bras, le plat traditionnel portugais

Parmi les recettes portugaises les plus appréciées, on retrouve le bacalhau à Bras en première place. Voici la recette de la spécialité portugaise la plus connue, à la morue !

Cap sur le Portugal avec cette recette du bacalhau à Bras. Au pays de la morue, le bacalhau à Bras est le plat le plus apprécié des locaux. L'association de la morue, de l'oignon et des pommes de terre aromatisées avec des herbes fraîches, est exquise.

Dans la cuisine portugaise le poisson en général, et la morue en particulier, se cuisinent à toutes les sauces. En beignet, en brandade, en gratin ou en plat principal, la morue fait carton plein.

Découvrez sans plus attendre la délicieuse recette du bacalhau à Bras. En cuisine, c'est vous le chef !