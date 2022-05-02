En avant vers la gourmandise avec la tarte fine fine et colorée à la betterave et à la feta !

Mettez de la couleur dans vos assiettes avec cette délicieuse tarte à la betterave et à la feta. Elle est parfaite pour le dîner de ce soir, à vous de jouer !
C'est l'heure de voir la vie en gourmandise. Une tarte à la betterave et à la feta et voilà, c'est prêt ! Avec son lit d'oignons confits, on craque. Très facile et rapide à réaliser, vous ne vous en passerez plus. À partager pour l'apéro ou bien à proposer en entrée avec une salade de roquette par exemple, vos papilles en redemanderont on vous le garantit. Après le tzatziki ou la soupe froide de betterave au chèvre frais, vous allez vite devenir accro à ce légume coloré ! On n'oublie pas les amateurs de feta : essayez donc cette recette en pâte filo au miel et au sésame, c'est tout simplement irrésistible…
Recette Tarte betterave feta
Ingrédients
- Pour le confit d'oignons :
- 500 g de oignons doux
- 1 c. à soupe de beurre
- 3 c. à soupe de sucre
- 3 c. à soupe de vinaigre balsamique
- Pour la tarte :
- 8 feuilles de pâte filo
- 50 g de beurre fondu
- 500 g de betterave cuite et pelée
- 150 g de feta
- 3 c. à soupe de huile d'olive
- 1 c. à café de épices zaatar
- 3 c. à soupe de pignons de pin
Préparation
1
Éplucher et émincer les oignons. Les faire suer dans une poêle avec du beurre pendant 3 à 4 minutes à feu moyen/vif en remuant régulièrement pour éviter qu'ils brûlent. Saupoudrer de sucre et laisser caraméliser en baissant le feu. Déglacer enfin au vinaigre balsamique et laisser mijoter à feu doux jusqu'à ce que les oignons soient tendres et confits.
2
Déposer une feuille de pâte sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Badigeonner de beurre fondu et superposer une autre feuille. Recommencer l'opération avec le reste de pâte filo.
3
Étaler le confit d'oignons sur les feuilles de pâte filo.
4
Trancher les betteraves finement et les disposer sur la tarte. Émietter la feta par-dessus. Arroser d'huile d'olive et d'épices.
5
Parsemer les pignons de pin puis enfourner 30 minutes à 180°C. Déguster tiède ou froid !