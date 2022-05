En avant vers la gourmandise avec la tarte fine fine et colorée à la betterave et à la feta !

Mettez de la couleur dans vos assiettes avec cette délicieuse tarte à la betterave et à la feta. Elle est parfaite pour le dîner de ce soir, à vous de jouer !

C'est l'heure de voir la vie en gourmandise. Une tarte à la betterave et à la feta et voilà, c'est prêt ! Avec son lit d'oignons confits, on craque. Très facile et rapide à réaliser, vous ne vous en passerez plus. À partager pour l'apéro ou bien à proposer en entrée avec une salade de roquette par exemple, vos papilles en redemanderont on vous le garantit. Après le tzatziki ou la soupe froide de betterave au chèvre frais, vous allez vite devenir accro à ce légume coloré ! On n'oublie pas les amateurs de feta : essayez donc cette recette en pâte filo au miel et au sésame, c'est tout simplement irrésistible…