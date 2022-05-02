En avant vers la gourmandise avec la tarte fine fine et colorée à la betterave et à la feta !

Par Célia Papaïx ·

Tarte betterave feta

Mettez de la couleur dans vos assiettes avec cette délicieuse tarte à la betterave et à la feta. Elle est parfaite pour le dîner de ce soir, à vous de jouer !

C'est l'heure de voir la vie en gourmandise. Une tarte à la betterave et à la feta et voilà, c'est prêt ! Avec son lit d'oignons confits, on craque. Très facile et rapide à réaliser, vous ne vous en passerez plus. À partager pour l'apéro ou bien à proposer en entrée avec une salade de roquette par exemple, vos papilles en redemanderont on vous le garantit. Après le tzatziki ou la soupe froide de betterave au chèvre frais, vous allez vite devenir accro à ce légume coloré ! On n'oublie pas les amateurs de feta : essayez donc cette recette en pâte filo au miel et au sésame, c'est tout simplement irrésistible…

Recette Tarte betterave feta

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour le confit d'oignons :
  • 500 g de oignons doux
  • 1 c. à soupe de beurre
  • 3 c. à soupe de sucre
  • 3 c. à soupe de vinaigre balsamique
  • Pour la tarte :
  • 8 feuilles de pâte filo
  • 50 g de beurre fondu
  • 500 g de betterave cuite et pelée
  • 150 g de feta
  • 3 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 c. à café de épices zaatar
  • 3 c. à soupe de pignons de pin

Préparation

1
Éplucher et émincer les oignons. Les faire suer dans une poêle avec du beurre pendant 3 à 4 minutes à feu moyen/vif en remuant régulièrement pour éviter qu'ils brûlent. Saupoudrer de sucre et laisser caraméliser en baissant le feu. Déglacer enfin au vinaigre balsamique et laisser mijoter à feu doux jusqu'à ce que les oignons soient tendres et confits.
2
Déposer une feuille de pâte sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Badigeonner de beurre fondu et superposer une autre feuille. Recommencer l'opération avec le reste de pâte filo.
3
Étaler le confit d'oignons sur les feuilles de pâte filo.
4
Trancher les betteraves finement et les disposer sur la tarte. Émietter la feta par-dessus. Arroser d'huile d'olive et d'épices.
5
Parsemer les pignons de pin puis enfourner 30 minutes à 180°C. Déguster tiède ou froid !
Tarte
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Carpaccio de kiwi, betterave et patate douce rôties et feta
Carpaccio de kiwi, betterave et patate douce rôties et feta
Tarte de houmous de betterave à l'huile de colza
Tarte de houmous de betterave à l'huile de colza
Spaghettis à la betterave
Spaghettis à la betterave
Brownies à la betterave
Brownies à la betterave
Risotto à la Betterave
Risotto à la Betterave
Chips de betterave
Chips de betterave
Salade détox betterave et feta
Salade détox betterave et feta
Tarte tatin aux carottes et à la feta
Tarte tatin aux carottes et à la feta
Tarte aux légumes d'été et feta
Tarte aux légumes d'été et feta
Tarte rustique à la patate douce et à la feta
Tarte rustique à la patate douce et à la feta