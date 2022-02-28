Les gnocchis cacio e pepe sont absolument irrésistibles !

Trois ingrédients et quelques minutes plus tard, voilà un plat extra ! Les gnocchis cacio e pepe sont vraiment très fondants et savoureux, vous en redemanderez.
«Cacio e pepe» désigne une sauce traditionnelle pour cuisiner les pâtes en Italie. Originaire de Rome, elle se compose tout simplement de pecorino et de poivre ! Si vous connaissez déjà les spaghettis cacio e pepe, découvrez les gnocchis ultra fondants et très savoureux… Pensez à réaliser vos propres gnocchis pour encore plus de gourmandise. Ces petites boulettes de pommes de terre peuvent se décliner à l'infini : en gratin aux saucisses, aux épinards et sauce au parmesan… Miam, on ne s'en lasse pas !
Recette Gnocchis cacio e pepe
Ingrédients
- 400 g de gnocchi
- 6 c. à soupe de pecorino romano
- poivre noir du moulin
Préparation
1
Porter un grand volume d'eau salée à ébullition pour la cuisson des gnocchis.
2
Dans un bol, mélanger le pecorino et le poivre noir en grande quantité. Verser 3 à 4 cuillères à soupe d'eau de cuisson dans ce mélange pour obtenir une sauce pas trop liquide.
3
Faire cuire les gnocchis en suivant les instructions du paquet. Les égoutter et les mélanger à la sauce tout de suite. Servir bien chaud.