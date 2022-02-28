Les gnocchis cacio e pepe sont absolument irrésistibles !

Par Célia Papaïx ·

Gnocchis cacio e pepe

Trois ingrédients et quelques minutes plus tard, voilà un plat extra ! Les gnocchis cacio e pepe sont vraiment très fondants et savoureux, vous en redemanderez.

«Cacio e pepe» désigne une sauce traditionnelle pour cuisiner les pâtes en Italie. Originaire de Rome, elle se compose tout simplement de pecorino et de poivre ! Si vous connaissez déjà les spaghettis cacio e pepe, découvrez les gnocchis ultra fondants et très savoureux… Pensez à réaliser vos propres gnocchis pour encore plus de gourmandise. Ces petites boulettes de pommes de terre peuvent se décliner à l'infini : en gratin aux saucisses, aux épinards et sauce au parmesan… Miam, on ne s'en lasse pas !

Recette Gnocchis cacio e pepe

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de gnocchi
  • 6 c. à soupe de pecorino romano
  • poivre noir du moulin

Préparation

1
Porter un grand volume d'eau salée à ébullition pour la cuisson des gnocchis.
2
Dans un bol, mélanger le pecorino et le poivre noir en grande quantité. Verser 3 à 4 cuillères à soupe d'eau de cuisson dans ce mélange pour obtenir une sauce pas trop liquide.
3
Faire cuire les gnocchis en suivant les instructions du paquet. Les égoutter et les mélanger à la sauce tout de suite. Servir bien chaud.
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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