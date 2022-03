Les gnocchis cacio e pepe sont absolument irrésistibles !

Trois ingrédients et quelques minutes plus tard, voilà un plat extra ! Les gnocchis cacio e pepe sont vraiment très fondants et savoureux, vous en redemanderez.

«Cacio e pepe» désigne une sauce traditionnelle pour cuisiner les pâtes en Italie. Originaire de Rome, elle se compose tout simplement de pecorino et de poivre ! Si vous connaissez déjà les spaghettis cacio e pepe, découvrez les gnocchis ultra fondants et très savoureux… Pensez à réaliser vos propres gnocchis pour encore plus de gourmandise. Ces petites boulettes de pommes de terre peuvent se décliner à l'infini : en gratin aux saucisses, aux épinards et sauce au parmesan… Miam, on ne s'en lasse pas !