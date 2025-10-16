Ce mojito sans alcool est le mocktail le plus rafraîchissant du monde, et il est trop facile à faire

Le mojito sans alcool, ou virgin mojito, est le mocktail parfait pour toutes les occasions ! Cette boisson rafraîchissante à base de citron vert, menthe fraîche et eau gazeuse offre toutes les saveurs du cocktail cubain traditionnel sans l'alcool. À siroter sans modération donc ! Idéal pour tous les palais, ce mocktail facile se prépare en moins de 5 minutes. On vous partage tous les secrets pour obtenir ce goût frais et mentholé qui fait le succès de ce cocktail classique mais sans alcool !
Recette Mojito sans alcool
Ingrédients
- 1 citron vert (lime)
- 10-12 feuilles de menthe fraîche
- 2 c. à soupe de sucre de canne (ou sirop de sucre de canne)
- 150 ml de eau gazeuse
- glaçons
- 1 trait de sirop de fleur de sureau (facultatif)
Préparation
1
Laver le citron vert et le couper en quartiers. Laver délicatement les feuilles de menthe.
2
Dans un grand verre type tumbler, déposer les quartiers de citron vert et le sucre. À l'aide d'un pilon, écraser fermement pour extraire le jus de citron et dissoudre le sucre.
3
Ajouter les feuilles de menthe et piler légèrement pour libérer les arômes. Ne pas trop écraser sinon elles vont devenir amères !
4
Remplir le verre de glace pilée ou de glaçons jusqu'en haut.
5
Verser l'eau gazeuse fraîche et mélanger délicatement avec une grande cuillère. Ajouter le sirop de sureau (optionnel) et mélanger.
6
Décorer avec une feuille de menthe et un quartier de citron et servir aussitôt !