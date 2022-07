Mettez des épices dans votre vie avec le poulet tandoori, l'une des spécialités indiennes par excellence ! 

Revisitez le poulet en cuisinant un poulet tandoori indien parfumé d'épices. Découvrez la recette traditionnelle du poulet tandoori.

Il n'y a pas meilleur qu'un plat généreux de poulet tandoori. Pour tous les amoureux d'épices et de goûts prononcés, cette recette va vous plaire. La cuisson au four apporte au poulet une chaire moelleuse et une peau croustillante à la fois.

Avec le poulet massala, le poulet tandoori est l'un des plats préférés des Indiens. Faites voyager vos invités avec ce plat traditionnel indien. En cuisine, c'est vous le chef !