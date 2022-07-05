Mettez des épices dans votre vie avec le poulet tandoori, l'une des spécialités indiennes par excellence ! 

Revisitez le poulet en cuisinant un poulet tandoori indien parfumé d'épices. Découvrez la recette traditionnelle du poulet tandoori.
Il n'y a pas meilleur qu'un plat généreux de poulet tandoori. Pour tous les amoureux d'épices et de goûts prononcés, cette recette va vous plaire. La cuisson au four apporte au poulet une chaire moelleuse et une peau croustillante à la fois.
Avec le poulet massala, le poulet tandoori est l'un des plats préférés des Indiens. Faites voyager vos invités avec ce plat traditionnel indien. En cuisine, c'est vous le chef !
Ingrédients
- Pour les épices de la sauce tandoori :
- 2 c. à soupe de cumin
- 2 c. à soupe de curry
- 2 c. à soupe de coriandre
- 2 c. à soupe de gingembre
- 2 c. à soupe de curcuma
- 2 c. à soupe de paprika
- 1 c. à soupe de ail moulu
- 1 c. à café de sel
- 1 demi cuillère à café de cannelle
- 1 c. à café de piment de Cayenne
- Pour le reste du plat :
- 4 cuisses de poulet
- 2 yaourts natures
- 2 oignons jaunes
- 2 gousses d'ail
- 1 citron pressé
- huile d'olive
- sel
- poivre
- feuilles de menthe
- Feuilles de coriandre
Préparation
1
Commencez la recette du poulet tandoori au moins 6 heures avant le repas. Pour cela, mélangez dans un saladier toutes les épices. Réservez.
2
En ce qui concerne le poulet, vous pouvez rouler les cuisses dans les épices. Si vous avez choisi de cuisiner le poulet tandoori avec un poulet entier, découpez-les en morceaux grossiers (les cuisses, les blancs, les ailes) et mélangez-les avec les épices.
3
Badigeonnez les morceaux de poulet tandoori avec un peu d'huile d'olive. Réservez le poulet au réfrigérateur dans un saladier filmé. Cette étape permet au poulet de bien s'imprégner des saveurs des épices tandoori.
4
Pour la cuisson du poulet tandoori, préchauffez le four à 200°C.
5
Mettez les cuisses de poulet au four sur une plaque de cuisson pendant 15 minutes. Au bout de ces 15 minutes, retirez le poulet du four pour rajouter de la marinade tandoori. Cette étape permettra d'obtenir une belle couleur rouge. N'hésitez pas à remettre de l'huile d'olive.
6
Faites cuire à nouveau le poulet tandoori au four pendant 15 minutes. À la fin de la cuisson, assurez-vous que le poulet est bien cuit.
7
Préparez la sauce pour accompagner le poulet tandoori. Dans un bol, pressez le jus du citron. Versez les deux yaourts natures. Ciselez les feuilles de coriandre et de menthe. Mélangez bien la sauce.
8
Dans un plat, servez les cuisses de poulet tandoori, avec le bol de sauce indienne. Pour parfumez le poulet, versez le reste du jus de citron sur le poulet.
9
Pour accompagner ce plat, servez un riz bol de riz basmati. Régalez-vous !