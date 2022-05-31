Ce one pot pasta de penne au poulet sauce Alfredo est super gourmand !

En peu de temps (et surtout sans salir trop de vaisselle), réalisez un plat de pâtes au poulet et à la sauce Alfredo, c'est délicieux !
Le principe du one pot pasta ? On met tout dans une sauteuse, on laisse cuire et voilà ! Plus besoin de se prendre la tête pour préparer de délicieuses pâtes crémeuses au poulet avec une sauce Alfredo, c'est facile, rapide et super gourmand. Surprenez vos convives avec notre version servie dans un bol de bacon, même l'assiette se mange ! Pour le dîner, c'est une idée qui ne laissera aucune papille indifférente. Et vous pourrez varier les plaisirs au gré de vos envies du moment. Pour le midi, on vous conseille cette salade de pâtes aux petits légumes très gourmande ! Pour les envies de réconfort, optez pour le gratin de pâtes au chorizo et au beaufort.
Recette Pâtes au poulet sauce Alfredo
Ingrédients
- 3 c. à soupe de huile d'olive
- 400 g de blancs de poulet
- 2 gousses d'ail
- 500 ml de eau
- 1 cube de bouillon de volaille
- 200 ml de crème fraîche épaisse
- 250 g de penne
- 60 g de parmesan
- 130 g de pousses d'épinard
- sel, poivre
Préparation
1
Faire chauffer l'huile dans une grande sauteuse et ajouter les blancs de poulet coupés en morceaux et les gousses d'ail émincées.
2
Laisser colorer pendant 5 minutes environ. Pendant ce temps, diluer le bouillon de volaille dans l'eau très chaude.
3
Verser le bouillon et la crème dans la sauteuse, mélanger et ajouter les pâtes crues.
4
Couvrir et laisser mijoter à feu moyen pendant une vingtaine de minutes en remuant régulièrement.
5
Ajouter enfin le parmesan et les pousses d'épinards lavées. Mélanger et laisser mijoter 5 minutes de plus.
6
Saler et poivrer puis servir aussitôt.