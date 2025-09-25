Salade complète lentilles potiron : la recette végétarienne équilibrée et gourmande

Par Célia Papaïx ·

Salade de lentilles et potiron rôti

La salade lentilles-potiron rôti est LE plat végétarien complet parfait pour l'automne ! Cette recette healthy associe les protéines végétales des lentilles avec la douceur du potiron de saison rôti au four. Riche en fibres, fer et vitamines, cette salade nutritive constitue un repas équilibré et rassasiant. Simple à cuisiner, économique et délicieusement savoureuse grâce à sa petite vinaigrette aux herbes, elle plaira autant aux végétariens qu'aux omnivores soucieux de leur santé. Vous verrez, cette recette d'automne réconcilie plaisir et bien-être sans se prendre la tête !

Recette Salade de lentilles et potiron rôti

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de lentilles vertes
  • 600 g de potiron
  • 100 g de roquette
  • 80 g de noix
  • 100 g de feta
  • 50 g de cranberries séchées
  • 3 c. à soupe de huile d'olive
  • Pour la vinaigrette :
  • 3 c. à soupe de huile d'olive
  • 2 c. à soupe de vinaigre balsamique
  • 1 c. à café de moutarde à l'ancienne
  • 1 c. à soupe de miel
  • persil et ciboulette hachés
  • sel, poivre

Préparation

1
Rincer les lentilles et les faire cuire 20 minutes dans un grand volume d'eau bouillante salée. Égoutter et laisser refroidir.
2
Éplucher et couper le potiron en cubes. Déposer sur une plaque allant au four et arroser d'huile d'olive. Saler, poivrer et enfourner 25 minutes à 200°C.
3
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette.
4
Dans un grand saladier, verser les lentilles tièdes avec la roquette, le potiron rôti, les noix concassées, la feta émiettée et les cranberries.
5
Verser la vinaigrette et mélanger délicatement. Servir aussitôt !
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA RECETTE
- La suite après cette vidéo -
Salade Automne Facile Rapide Healthy Végétarien Minceur
Plus de recettes
Salade de lentilles
Salade de lentilles
Salade lentilles
Salade lentilles
La salade de lentilles corail
La salade de lentilles corail
15 recettes de salade avec des lentilles pour se régaler
15 recettes de salade avec des lentilles pour se régaler
Pancakes au potiron
Pancakes au potiron
Pâtes au potiron
Pâtes au potiron
Salade de lentilles et potiron rôti
Salade de lentilles et potiron rôti
Salade de lentilles aux carottes, betteraves et feta
Salade de lentilles aux carottes, betteraves et feta
Salade de lentilles et saumon
Salade de lentilles et saumon
Salade de lentilles aux tomates
Salade de lentilles aux tomates