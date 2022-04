Découvrez la surprise à l'intérieur des Scotch eggs, on fond à tous les coups !

Les Scotch eggs (ou œufs écossais) sont incroyables ! Si vous ne connaissez pas cette recette britannique, on vous conseille de les réaliser d'urgence, vous allez adorer.

Chauds ou froids, les Scotch eggs sont irrésistibles et tellement faciles à préparer chez vous ! Cet œuf mollet entouré de chair à saucisse puis pané et frit est un régal pour les papilles. Et l'effet coulant quand on le coupe, waouh… On est scotché devant les Scotch eggs ! Si vous êtes un egg lover comme nous, c'est exactement la recette qu'il vous faut. Pour en mettre plein les yeux à vos invités, réalisez nos œufs nuages ou encore nos rouleaux d'œufs brouillés au bacon. Ils vont succomber à tous ces délices…