Découvrez la surprise à l'intérieur des Scotch eggs, on fond à tous les coups !

Les Scotch eggs (ou œufs écossais) sont incroyables ! Si vous ne connaissez pas cette recette britannique, on vous conseille de les réaliser d'urgence, vous allez adorer.
Chauds ou froids, les Scotch eggs sont irrésistibles et tellement faciles à préparer chez vous ! Cet œuf mollet entouré de chair à saucisse puis pané et frit est un régal pour les papilles. Et l'effet coulant quand on le coupe, waouh… On est scotché devant les Scotch eggs ! Si vous êtes un egg lover comme nous, c'est exactement la recette qu'il vous faut. Pour en mettre plein les yeux à vos invités, réalisez nos œufs nuages ou encore nos rouleaux d'œufs brouillés au bacon. Ils vont succomber à tous ces délices…
Ingrédients
- 5 oeufs
- 350 g de chair à saucisse
- quelques feuilles de persil plat
- 1 c. à soupe de moutarde à l'ancienne
- 1 pincée de paprika
- sel, poivre
- 1 c. à café de ail en poudre
- 50 g de farine
- 50 g de chapelure
- Huile de friture
Préparation
1
Cuire 4 oeufs dans de l'eau bouillante pendant 3 minutes. Les plonger dans de l'eau glacée puis les écaler délicatement.
2
Mélanger la chair à saucisse avec le persil ciselé. Assaisonner de moutarde, paprika, sel, poivre et ail en poudre. Bien mélanger et diviser la préparation en 4 parties égales.
3
Aplatir la chair à saucisse entre deux feuilles de film alimentaire puis placer un oeuf au centre et l'entourer avec la chair à saucisse.
4
Rouler les oeufs écossais dans la farine, les tremper dans le dernier oeuf battu en omelette puis les paner avec la chapelure. Les repasser dans l'oeuf battu et la chapelure pour avoir une panure plus croustillante.
5
Cuire les oeufs écossais dans de l'huile de friture bien chaude pendant 7 à 8 minutes en les retournant régulièrement.