On fond totalement pour ce tiramisu aux framboises, vos papilles vont rougir de plaisir

Prêt pour un voyage de saveurs ? Le royaume de la gourmandise n'attend plus que vous, alors plongez votre cuillère dans ce tiramisu aux framboises !
Admirez ses étages colorés, humez son parfum sucré et délectez-vous de son onctuosité. Le tiramisu aux framboises couronnera votre repas avec beaucoup d'éclat ! Parfaites pour finir de dîner sur une touche fraîche et gourmande, les déclinaisons de tiramisus sont infinies. Soyez aventurier et appréciez la version du tiramisu au Limoncello. Choisissez sinon une crème de marrons pour plus d'originalité ou encore assemblez-le avec un cheesecake. À vos cuillères !
Recette Tiramisu framboises
Ingrédients
- 400 g de framboise
- 3 oeufs
- 80 g de sucre
- 250 g de mascarpone
- 20 biscuits à la cuillère
- 20 cl de café
Préparation
1
Mixer 200 g de framboises pour en faire un coulis. Passer au tamis éventuellement pour retirer les graines et réserver.
2
Battre les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter le mascarpone détendu et réserver au frais.
3
Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement au mélange précédent.
4
Tremper les biscuits dans le café puis les déposer au fond d'une verrine. Étaler une première couche de crème, verser du coulis de framboises et recouvrir d'une autre couche de crème.
5
Décorer avec les framboises fraîches restantes.
L'astuce du chef
Ajouter une feuille de menthe pour encore plus de fraîcheur !