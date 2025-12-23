Bûche roulée vanille framboise : le dessert classique pour Noël super facile et rapide à faire

Cette bûche roulée à la vanille et framboise est un dessert classique et festif qui plaît à tous les gourmands de la famille ! Moelleuse, parfumée et légèrement acidulée grâce aux framboises, elle est parfaite pour clore un repas de Noël en beauté et en légèreté. Facile à réaliser, elle peut être préparée à l'avance pour gagner du temps le jour J. Voici la recette complète de la bûche roulée, à proposer également en version individuelle sous forme de bûchette !
Recette Bûche roulée à la vanille et framboise
Ingrédients
- 4 oeufs
- 100 g de sucre
- 100 g de farine
- 200 ml de crème liquide
- 2 c. à soupe de sucre glace
- 150 g de framboises
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Battre les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Incorporer la farine puis les blancs montés en neige bien fermes en remuant délicatement.
3
Étaler sur une plaque de cuisson et enfourner 12 minutes. Quand le biscuit est bien doré, le rouler délicatement dans un torchon humide pour lui donner sa forme roulée.
4
Monter la crème liquide froide en chantilly ferme avec le sucre glace.
5
Étaler la chantilly sur le biscuit refroidi et ajouter les framboises. Rouler délicatement en serrant bien.
6
Réserver au frais jusqu'au service.