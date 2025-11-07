Gaufres salées au saumon et oeuf mollet : le brunch parfait du dimanche !

Le brunch du dimanche prend une nouvelle dimension avec ces gaufres salées au saumon et œuf mollet. Faciles à préparer et ultra-gourmandes, elles ont une texture croustillante dehors et fondante à l'intérieur. C'est parfait pour changer des tartines ou des croissants ! Vous pourrez les déguster même hors du brunch avec une salade verte et bien sûr, remplacer le saumon par du bacon grillé ou du fromage fondu. Ces gaufres salées offrent un plat complet, simple et inratable pour un week-end 100% comfort food !
Recette Gaufre salée au saumon et oeuf mollet
Ingrédients
- 150 g de farine
- 6 oeufs
- 100 ml de lait
- 50 g de beurre fondu
- 70 g de fromage râpé
- sel, poivre
- 4 tranches de saumon fumé
Préparation
1
Mélanger la farine avec deux oeufs entiers, le lait et le beurre fondu jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
2
Incorporer le fromage râpé et assaisonner de sel et poivre.
3
Faire cuire les gaufres dans un appareil à gaufres jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.
4
En même temps, lancer la cuisson des oeufs mollets : plonger 4 oeufs dans de l'eau bouillante pendant 6 minutes. Les plonger ensuite directement dans de l'eau glacée pour stopper la cuisson.
5
Servir les gaufres encore un peu chaudes avec un oeuf mollet écalé et une tranche de saumon fumé.
L'astuce du chef
Vous pourrez ajouter une petite sauce au yaourt grec, jus de citron et ciboulette pour plus de fraîcheur !