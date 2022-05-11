Gourmandise, simplicité et efficacité avec le cake aux courgettes et au chèvre !

Moment gourmand garanti avec cette recette facile et rapide à reproduire à la maison. Le cake aux courgettes et au chèvre est parfait pour se régaler de manière healthy !
Il va vous rendre chèvre ! Ce cake healthy aux courgettes sera idéal à l'heure de l'apéro ou pour un pique-nique gourmand réussi, c'est promis. Très facile à refaire à la maison, il est évident qu'il n'en restera plus une miette sur la table une fois servi… Vous pourrez très bien remplacer le chèvre par de la feta si vous préférez ! Accompagnez-le d'une salade pour un dîner vite fait bien fait. Finalement, ce cake aux courgettes et au chèvre est passe-partout. Croquez également nos frites de courgettes, de la gourmandise mais 0 culpabilité puisqu'elles sont sans friture !
Recette Cake aux courgettes et au chèvre
Ingrédients
- 200 g de farine
- 1 sachet de levure
- 4 oeufs
- 12,5 cl de lait
- 7,5 cl de huile d'olive
- 2 courgettes
- 1 bûche de chèvre
- sel, poivre
- 1 c. à café de Origan
Préparation
1
Mélanger la farine, la levure, les oeufs, le lait et l'huile d'olive jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
2
Laver, couper les extrémités et râper les courgettes avec les gros trous de la râpe. Essorer dans un linge propre pour retirer un maximum d'eau.
3
Les incorporer dans la pâte à cake et ajouter la bûche de chèvre coupée en cubes. Assaisonner de sel, poivre et d'origan puis bien mélanger.
4
Verser dans un moule à cake recouvert de papier sulfurisé puis enfourner 35 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau, elle doit ressortir sèche.