La charlotte au chocolat et aux fruits rouges la plus facile et la plus gourmande du monde !

Par Célia Papaïx ·

Charlotte au chocolat et aux fruits rouges

On ne résiste pas longtemps avant de plonger notre cuillère dans cette charlotte au chocolat et aux fruits rouges… Et en plus, vous n'avez besoin que de 4 ingrédients pour la préparer !

Aérienne, moelleuse, fruitée… Cette charlotte a tout pour plaire. Sa mousse au chocolat est irrésistible et ses fruits rouges apportent la fraîcheur dont on avait besoin. Si vous avez envie, vous pouvez même réaliser vos biscuits à la cuillère maison, c'est encore plus gourmand ! Mais notre recette du jour, elle n'a rien de plus facile : une chantilly au chocolat, des biscuits à la cuillère, des fruits rouges et le tour est joué ! Magique. Pour plus d'exotisme, osez l'originalité et la fraîcheur de la charlotte aux pêches et à la mangue. Et pour les plus gourmands, la charlotte aux deux chocolats et à la banane vaut vraiment le détour !

Recette Charlotte au chocolat et aux fruits rouges

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:20
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de chocolat
  • 60 cl de crème liquide entière 30% MG
  • 20 biscuits à la cuillère
  • 150 g de fruits rouges

Préparation

1
Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes en remuant de temps en temps pour qu'il soit bien lisse.
2
Pendant ce temps, monter la crème liquide froide en chantilly bien ferme. Une fois le chocolat fondu et légèrement refroidi, incorporer la chantilly en mélangeant délicatement.
3
Dans un moule à charlotte, placer les biscuits à la cuillère tout autour et recouvrir le fond. Verser la moitié de la chantilly au chocolat, déposer de nouveau des biscuits à la cuillère et quelques fruits rouges puis recouvrir de chantilly.
4
Laisser prendre au frais pendant 2 à 3 heures minimum.
5
Démouler et décorer avec les fruits rouges avant de déguster bien frais.
PâtisserieFruitsDessert facile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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