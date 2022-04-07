La charlotte au chocolat et aux fruits rouges la plus facile et la plus gourmande du monde !

On ne résiste pas longtemps avant de plonger notre cuillère dans cette charlotte au chocolat et aux fruits rouges… Et en plus, vous n'avez besoin que de 4 ingrédients pour la préparer !
Aérienne, moelleuse, fruitée… Cette charlotte a tout pour plaire. Sa mousse au chocolat est irrésistible et ses fruits rouges apportent la fraîcheur dont on avait besoin. Si vous avez envie, vous pouvez même réaliser vos biscuits à la cuillère maison, c'est encore plus gourmand ! Mais notre recette du jour, elle n'a rien de plus facile : une chantilly au chocolat, des biscuits à la cuillère, des fruits rouges et le tour est joué ! Magique. Pour plus d'exotisme, osez l'originalité et la fraîcheur de la charlotte aux pêches et à la mangue. Et pour les plus gourmands, la charlotte aux deux chocolats et à la banane vaut vraiment le détour !
Recette Charlotte au chocolat et aux fruits rouges
Ingrédients
- 400 g de chocolat
- 60 cl de crème liquide entière 30% MG
- 20 biscuits à la cuillère
- 150 g de fruits rouges
Préparation
1
Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes en remuant de temps en temps pour qu'il soit bien lisse.
2
Pendant ce temps, monter la crème liquide froide en chantilly bien ferme. Une fois le chocolat fondu et légèrement refroidi, incorporer la chantilly en mélangeant délicatement.
3
Dans un moule à charlotte, placer les biscuits à la cuillère tout autour et recouvrir le fond. Verser la moitié de la chantilly au chocolat, déposer de nouveau des biscuits à la cuillère et quelques fruits rouges puis recouvrir de chantilly.
4
Laisser prendre au frais pendant 2 à 3 heures minimum.
5
Démouler et décorer avec les fruits rouges avant de déguster bien frais.