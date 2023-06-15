Cédez à la gourmandise et à l'onctuosité du cheesecake au yaourt et à la pâte à tartiner !

Par Célia Papaïx ·

Cheesecake au yaourt et à la pâte à tartiner

Cette recette est vraiment très crémeuse, vos papilles ne pourront pas y résister… Avec son glaçage à la pâte à tartiner, on va dévorer ce cheesecake en un rien de temps !

Pause (très) gourmande en vue avec ce cheesecake au yaourt et à la pâte à tartiner ! Le yaourt apporte beaucoup d'onctuosité et de crémeux à la recette et le glaçage à la pâte à tartiner est un pur délice… Surtout quand on prend de la pâte à tartiner maison ! C'est un dessert vraiment généreux et simple à réaliser. Pour ceux qui préfèrent les cheesecakes plus légers et sans cuisson, voici une version au citron vert très rafraîchissante.

Recette Cheesecake au yaourt et à la pâte à tartiner

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour la croûte :
  • 200 g de biscuits
  • 80 g de beurre
  • Pour l'appareil à cheesecake :
  • 500 g de cream cheese
  • 50 g de sucre
  • 250 g de yaourt nature
  • 1 gousse de vanille
  • 2 oeufs
  • 100 g de pâte à tartiner

Préparation

1
Mixer les biscuits en miettes à l'aide d'un mixeur et ajouter le beurre fondu.
2
Dans un cercle à pâtisserie (20 cm) posé sur une plaque recouverte de papier cuisson et chemisé de papier sulfurisé, tasser le fond de biscuits en créant de petits "bords". Enfourner 15 minutes à 170°C.
3
Pendant ce temps, détendre le cream cheese avec le sucre. Ajouter le yaourt nature, les grains de la gousse de vanille et les oeufs. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
4
Verser l'appareil à cheesecake sur la base précuite. Enfourner 30 minutes à 150°C.
5
Laisser refroidir puis réserver une nuit au frais. Avant de servir, chauffer la pâte à tartiner pour la "liquéfier" et verser sur le cheesecake. Déguster aussitôt !
CheesecakePâte à tartinerFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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