Fondez pour ce délicieux cookie moelleux aux pépites de chocolat

Envie d'une pause goûter ? Cette recette de cookie moelleux aux pépites de chocolat va vous faire fondre de gourmandise !

Ultra rapide et très gourmande, fondez de gourmandise pour la meilleure recette de cookie moelleux. Avec ce succulent cookie moelleux, régalez vos enfants pour le goûter ou faites-vous plaisir pendant votre pause. Du sucre, du beurre, de la farine, un œuf, de la vanille et des pépites de chocolat, rien de plus comme ingrédients pour régaler vos papilles avec ce cookie moelleux. Alors en cuisine !

Délicieux cookie moelleux et gourmand pour le goûter. Une recette classique et rapide. Crédit photo : IStock