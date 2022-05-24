Fondez pour ce délicieux cookie moelleux aux pépites de chocolat

Envie d'une pause goûter ? Cette recette de cookie moelleux aux pépites de chocolat va vous faire fondre de gourmandise !
Ultra rapide et très gourmande, fondez de gourmandise pour la meilleure recette de cookie moelleux. Avec ce succulent cookie moelleux, régalez vos enfants pour le goûter ou faites-vous plaisir pendant votre pause. Du sucre, du beurre, de la farine, un œuf, de la vanille et des pépites de chocolat, rien de plus comme ingrédients pour régaler vos papilles avec ce cookie moelleux. Alors en cuisine !
Pour d'autres idées de recettes pour le goûter, découvrez nos idées de gâteaux healthy, testez ces recettes de desserts légers ou cet incroyable cheesecake au spéculoos.
Délicieux cookie moelleux et gourmand pour le goûter. Une recette classique et rapide. Crédit photo : IStock
Recette Cookie moelleux aux pépites de chocolat
Ingrédients
- 100 g de sucre
- 100 g de beurre
- 150 g de pépites de chocolat
- 1 oeuf
- 1 c. à café de de vanille
- 160 g de farine
- 2 g de levure
Préparation
1
Commencez la recette en mélangeant, dans un saladier, les 100 grammes de beurre mou avec les 100 grammes de sucre en poudre.
2
Ajoutez l'oeuf entier, les 160 grammes de farine, la levure et l'extrait de vanille. Bien mélanger la préparation à cookie pour que la pâte soit fluide et homogène.
3
Versez le dernier ingrédient, les pépites de chocolat, dans la préparation. Continuez de mélanger la pâte avec les pépites de chocolat. Vous devez obtenir une pâte compacte.
4
Formez des petites boules de pâte à cookie avec vos mains. Elles doivent être uniformes et régulières. Vos cookies seront les plus beaux !
5
Placez les boules de pâte à cookies sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson. Écartez-les suffisamment de façon à ce que les cookies ne se touchent pas à la cuisson.
6
Pour des cookies parfaitement moelleux, cuire au four 10 minutes à 180°C (thermostat 6). Surveillez la cuisson, les cookies ne doivent pas être trop cuits.
7
À la sortie du four, laissez refroidir les cookies sur une grille jusqu'à ce qu'ils deviennent tièdes. Dégustez ces délicieux cookies moelleux au petit-déjeuner, en dessert ou au gouter !
L'astuce du chef
Sortez le beurre 30 minutes avant la recette pour qu'il soit mou et plus simple à cuisiner.