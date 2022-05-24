Fondez pour ce délicieux cookie moelleux aux pépites de chocolat

Par Jeanne Vermech ·

Cookie moelleux aux pépites de chocolat

Envie d'une pause goûter ? Cette recette de cookie moelleux aux pépites de chocolat va vous faire fondre de gourmandise !

Ultra rapide et très gourmande, fondez de gourmandise pour la meilleure recette de cookie moelleux. Avec ce succulent cookie moelleux, régalez vos enfants pour le goûter ou faites-vous plaisir pendant votre pause. Du sucre, du beurre, de la farine, un œuf, de la vanille et des pépites de chocolat, rien de plus comme ingrédients pour régaler vos papilles avec ce cookie moelleux. Alors en cuisine !

Pour d'autres idées de recettes pour le goûter, découvrez nos idées de gâteaux healthy, testez ces recettes de desserts légers ou cet incroyable cheesecake au spéculoos.

Délicieux cookie moelleux et gourmand pour le goûter. Une recette classique et rapide. Crédit photo : IStock

Recette Cookie moelleux aux pépites de chocolat

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 100 g de sucre
  • 100 g de beurre
  • 150 g de pépites de chocolat
  • 1 oeuf
  • 1 c. à café de de vanille
  • 160 g de farine
  • 2 g de levure

Préparation

1
Commencez la recette en mélangeant, dans un saladier, les 100 grammes de beurre mou avec les 100 grammes de sucre en poudre.
2
Ajoutez l'oeuf entier, les 160 grammes de farine, la levure et l'extrait de vanille. Bien mélanger la préparation à cookie pour que la pâte soit fluide et homogène. 
3
Versez le dernier ingrédient, les pépites de chocolat, dans la préparation. Continuez de mélanger la pâte avec les pépites de chocolat. Vous devez obtenir une pâte compacte. 
4
Formez des petites boules de pâte à cookie avec vos mains. Elles doivent être uniformes et régulières. Vos cookies seront les plus beaux !
5
Placez les boules de pâte à cookies sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson. Écartez-les suffisamment de façon à ce que les cookies ne se touchent pas à la cuisson. 
6
Pour des cookies parfaitement moelleux, cuire au four 10 minutes à 180°C (thermostat 6). Surveillez la cuisson, les cookies ne doivent pas être trop cuits.
7
À la sortie du four, laissez refroidir les cookies sur une grille jusqu'à ce qu'ils deviennent tièdes. Dégustez ces délicieux cookies moelleux au petit-déjeuner, en dessert ou au gouter !
L'astuce du chef
Sortez le beurre 30 minutes avant la recette pour qu'il soit mou et plus simple à cuisiner.
FacileGouter
- La suite après cette vidéo -

Jeanne Vermech

Au sujet de l'auteur :

Toujours en étude de journalisme, Jeanne a choisi Demotivateur pour faire son stage de fin d’études. Véritable passionnée de sujets insolites, de littérature et de voyages, elle est très ouverte sur le monde et aspire à devenir journaliste d’investigation. Soucieuse de transmettre l’information la plus juste et d’éclairer le lecteur, notre stagiaire-rédactrice web a un petit faible pour les articles décalés.

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